Госдума запретила депортировать из России иностранцев, воевавших в составе ВС РФ

Ранее президент России Владимир Путин ввел запрет на экстрадицию иностранных граждан, участвовавших в СВО на стороне России, защищая их от уголовного преследования другими государствами.





Этот иммунитет распространяется как на действующих контрактников, так и на завершивших службу участников боевых действий в составе ВС РФ и иных формирований.