Госдума запретила депортировать из России иностранцев, воевавших в составе ВС РФ

Государственная дума приняла закон, который исключает административное выдворение для иностранных граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ.


Согласно новым нормам, мера наказания в виде выдворения применяться не будет. Вместо этого для данной категории лиц предусматривается назначение штрафа либо обязательных работ сроком от 100 до 200 часов.

Ранее президент России Владимир Путин ввел запрет на экстрадицию иностранных граждан, участвовавших в СВО на стороне России, защищая их от уголовного преследования другими государствами.


Этот иммунитет распространяется как на действующих контрактников, так и на завершивших службу участников боевых действий в составе ВС РФ и иных формирований.

