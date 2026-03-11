Иран объявил о переходе к тактике «удар за ударом» в конфликте с США и Израилем

Вооруженные силы Ирана сменили тактику против США и Израиля. Представитель центрального штаба иранской армии «Хатам аль-Анбия» объявил, что вместо сугубо ответных ударов страна будет наносить их один за одним, пишет Fars.





Утром 11 марта иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщила со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР), что ночью Иран нанес по объектам США и Израиля самый мощный удар с начала военной операции. Атака велась более трех часов.





Агентство Tasnim, связанное с КСИР, опубликовало список американских компаний, чьи объекты на Ближнем Востоке названы новыми целями. В перечне — Google, Microsoft, Palantir, IBM, Nvidia и Oracle.





Их офисы и серверные расположены в Израиле и странах Персидского залива. В Тегеране считают, что технологии этих корпораций используются в военных целях.