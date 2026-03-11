Новости
Тело пропавшего в Звенигороде 12-летнего подростка нашли в Москве-реке
Спасатели достали погибшего в 800 метрах от места, где дети предположительно провалились под лед
Спасатели обнаружили тело одного из троих детей, пропавших в подмосковном Звенигороде 7 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.


Погибшего достали из Москвы-реки в 800 метрах от места, где, по версии следствия, подростки провалились под лед. Поиски еще двоих детей продолжаются.


13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков ушли гулять днем 7 марта и не вернулись. На берегу реки нашли их следы, ведущие к воде, и шарф, принадлежавший одному из подростков. 


По данным Следственного комитета, очевидцы слышали крики о помощи и пытались спасти одного из детей, после чего сообщили в экстренные службы. 


В поисковой операции участвовали сотни человек — сотрудники МЧС, водолазы, добровольцы отряда «ЛизаАлерт». Работы осложнялись начавшимся ледоходом и сильным течением.

