Максима Каца заочно приговорили к девяти годам колонии

Басманный суд Москвы вынес новый заочный приговор блогеру Максиму Кацу*. Его признали виновным в уклонении от обязанностей иноагента (часть 2 статьи 330.1 УК РФ).





Поводом для дела стало то, что Кац, уже имея два административных штрафа за нарушение правил деятельности иноагента, в июле 2024 года снова опубликовал в интернете материалы без обязательной пометки.





Суд объединил это обвинение с прошлым приговором за фейки об армии (по которому ранее назначили восемь лет). В итоге по совокупности двух дел блогеру назначили девять лет лишения свободы в колонии общего режима.





Также ему на шесть лет запретили заниматься администрированием сайтов и любых интернет-ресурсов.





* Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов