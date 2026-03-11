Новости
Новости 18+
St
Максима Каца заочно приговорили к девяти годам колонии
18+
Суд добавил ему срок за отсутствие маркировки иноагента в публикациях undefined
Новости

Максима Каца заочно приговорили к девяти годам колонии

Суд добавил ему срок за отсутствие маркировки иноагента в публикациях

Басманный суд Москвы вынес новый заочный приговор блогеру Максиму Кацу*. Его признали виновным в уклонении от обязанностей иноагента (часть 2 статьи 330.1 УК РФ). 


Поводом для дела стало то, что Кац, уже имея два административных штрафа за нарушение правил деятельности иноагента, в июле 2024 года снова опубликовал в интернете материалы без обязательной пометки.


Суд объединил это обвинение с прошлым приговором за фейки об армии (по которому ранее назначили восемь лет). В итоге по совокупности двух дел блогеру назначили девять лет лишения свободы в колонии общего режима. 


Также ему на шесть лет запретили заниматься администрированием сайтов и любых интернет-ресурсов.


* Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#приговор #иноагент #максим кац
Загрузка...
Загрузка...