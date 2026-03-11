В результате ракетной атаки ВСУ на Брянск вечером 10 марта погибли семеро человек, еще 42 пострадали. Ведущие западные СМИ почти полностью проигнорировали трагедию в Брянске. В топе иностранных медиа сегодня чаще всего — конфликт в Иране.





Упоминаний об атаке на Брянскую область нет на главной американских CNN, Fox News, The Associated Press, NBC News; британских The Guardian, The Times, The Mirror; французских Le Monde, Le Figaro, BFM TV, немецком Bild и итальянских Corriere della Sera и La Repubblica.





Одна из вкладок на сайте Le Monde — про конфликт на Украине, она регулярно обновляется. В апдейте на 11 марта среди заявлений украинских чиновников и европейских властей встречается один абзац про Брянскую область. В нем отмечается, что «число погибших в результате авиаудара Украины по заводу «Кремний Эл» в Брянской области во вторник возросло до семи человек». Также издание перечисляет, какие поставки может готовить это российское предприятие.





Ряд СМИ сегодня упоминает РФ только в связке с Ираном. Например, NBC News отмечает, что Москва якобы помогает в конфликте Тегерану.





BFM TV среди актуальных новостей выделил заявление Дмитрия Пескова о том, что ограничения интернета и связи продлятся столько, сколько потребуется для обеспечения безопасности россиян. La Repubblica отметила, что Россия на Паралимпиаде завоевала еще две золотые медали, в связи с чем Германия и Чехия выразили протест.





А на главной странице The Times засветился российский миллиардер Роман Абрамович. Издание пишет, что предприниматель «обязан передать на благотворительность только 987 миллионов фунтов стерлингов» от продажи футбольного клуба «Челси» «на фоне споров о том, как эти средства будут использованы для помощи жертвам [конфликта] на Украине».