Минфин России может сократить расходы федерального бюджета на 10%
Утверждается, что эти меры не затронут оборону и социальные выплаты undefined
Российские власти готовятся к сокращению расходов федерального бюджета на 10%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в правительстве. 


Издание пишет, что ведомства уже получили соответствующие уведомления от Минфина. Уточняется, что главная цель маневра — удержать дефицит бюджета в заданных рамках.


По предварительным данным, под оптимизацию попадет финансирование нацпроектов. Однако приоритетных статей сокращение не коснется (оборонный сектор, безопасность и социальная политика).


Эксперты полагают, что правительство пойдет по пути экономии на административных издержках и переноса сроков реализации долгосрочных проектов, которые не считаются первоочередными. 


Официальных комментариев от Минфина о точных параметрах сокращения пока не поступало.

