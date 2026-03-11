Минфин России может сократить расходы федерального бюджета на 10%

Российские власти готовятся к сокращению расходов федерального бюджета на 10%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в правительстве.





Издание пишет, что ведомства уже получили соответствующие уведомления от Минфина. Уточняется, что главная цель маневра — удержать дефицит бюджета в заданных рамках.





По предварительным данным, под оптимизацию попадет финансирование нацпроектов. Однако приоритетных статей сокращение не коснется (оборонный сектор, безопасность и социальная политика).





Эксперты полагают, что правительство пойдет по пути экономии на административных издержках и переноса сроков реализации долгосрочных проектов, которые не считаются первоочередными.





Официальных комментариев от Минфина о точных параметрах сокращения пока не поступало.