Песков: Стамбульские договоренности 2022 года потеряли актуальность из-за смены реальности
Мирные инициативы, выработанные в Стамбуле весной 2022 года, более не соответствуют текущей повестке. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.


Отвечая на вопрос о том, остается ли Москва привержена «Стамбулу» в решении украинского конфликта, представитель Кремля подчеркнул: «Реальность вся изменилась».


Процесс урегулирования начался в феврале 2022 года. После встреч в Белоруссии переговоры переместились в Турцию, где делегации под руководством Владимира Мединского и Давида Арахамии парафировали проект соглашения о нейтральном и внеблоковом статусе Украины. Реализация документа была сорвана по вине Киева и западных стран, в частности из-за позиции экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона.


Новый этап диалога начался в 2025 году. В ходе трех раундов встреч в Стамбуле стороны договорились по ряду гуманитарных вопросов и провели крупнейший обмен пленными, однако не достигли консенсуса.


В феврале 2026 года переговоры перешли в трехсторонний формат. 17–18 февраля в Женеве состоялась встреча представителей России, Украины и США, которую глава российской делегации Владимир Мединский назвал «тяжелой, но деловой».

