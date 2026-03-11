Силы ПВО отразили воздушную атаку на Севастополь

В Севастополе за ночь было уничтожено девять воздушных целей. О ходе работы систем ПВО и последствиях на земле сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.





В результате падения обломков в нескольких районах города зафиксированы разрушения, уточнил глава города. По его словам, в районе товарищества «Гранат» загорелись частный дом и склад строительных материалов.





Повреждения жилых построек и автомобилей также зафиксированы в СНТ «Троллейбусник-1», «Троллейбусник-2», «Ямал» и в районе Монастырского шоссе, отметил он. Развожаев призвал жителей не покидать безопасных мест до полной отмены угрозы.





По данным Минобороны РФ, всего за ночь над территорией России было перехвачено и уничтожено 185 украинских беспилотников. Помимо Севастополя и Крыма, атакам подверглись еще девять областей, а также акватории Черного и Азовского морей, указали в ведомстве.