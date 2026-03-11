Новости
Новости 18+
St
Силы ПВО отразили воздушную атаку на Севастополь
18+
В городе загорелись склад строительных материалов и частный дом, повреждены автомобили undefined
Новости

Силы ПВО отразили воздушную атаку на Севастополь

В городе загорелись склад строительных материалов и частный дом, повреждены автомобили

В Севастополе за ночь было уничтожено девять воздушных целей. О ходе работы систем ПВО и последствиях на земле сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.


В результате падения обломков в нескольких районах города зафиксированы разрушения, уточнил глава города. По его словам, в районе товарищества «Гранат» загорелись частный дом и склад строительных материалов. 


Повреждения жилых построек и автомобилей также зафиксированы в СНТ «Троллейбусник-1», «Троллейбусник-2», «Ямал» и в районе Монастырского шоссе, отметил он. Развожаев призвал жителей не покидать безопасных мест до полной отмены угрозы.


По данным Минобороны РФ, всего за ночь над территорией России было перехвачено и уничтожено 185 украинских беспилотников. Помимо Севастополя и Крыма, атакам подверглись еще девять областей, а также акватории Черного и Азовского морей, указали в ведомстве. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#севастополь #развожаев #атака беспилотников
Загрузка...
Загрузка...