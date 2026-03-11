Курильщики и страдающие ожирением должны платить больше за ОМС? Предложение оценили в комитете Госдумы по охране здоровья

Глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев предложил повысить в 2–3 раза взносы по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) для курильщиков и страдающих ожирением россиян. Предложение оценили в комитете Госдумы по охране здоровья. Парламентарий Леонид Огуль выступил против инициативы, а его коллега Федот Тумусов назвал предложение спорным.





Председатель союза страховщиков считает, что дополнительная плата за вредные привычки может стимулировать вести более здоровый образ жизни. «Толстеешь, куришь — получишь коэффициент по страховым взносам два или три», — предложил он в беседе с РИА Новости.





Первый замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль не поддержал такую инициативу.





«Я считаю, что так делить не надо в финансовом положении. Надо просто оказывать помощь этим людям и проводить разъяснительные работы. Считаю, что это неправильное такое [предложение], это, я так понимаю, ляжет бременем на граждан», — сказал Daily Storm Огуль.





Его коллега, первый замглавы комитета Федот Тумусов, считает предложение неоднозначным. Если человек сознательно наносит вред своему здоровью, то платить больше за медицинское страхование с точки зрения экономики логично, но с точки зрения социальной справедливости — вопрос спорный, рассуждает депутат.





«С другой стороны, если это коллективный фонд, куда каждый отчисляет одинаковые проценты, при этом кто-то другой больше пользуется… Условно говоря, если ты заболел [то это одно], а тут ты сознательно сам вредишь своему здоровью и будешь больше потреблять из этого фонда — вроде как есть элемент справедливости, чтобы больше платить за это», — добавляет Тумусов.





Для курильщиков можно было бы ввести повышенные тарифы на ОМС, но вопрос в том, как определить, курит человек или нет, подчеркивает парламентарий.





«Наверное, это лучше делать через цены на сигареты и определенную часть отчислять именно в фонд медицинского страхования», — предлагает он.





Депутат выступает против введения повышенных тарифов для страдающих ожирением, поскольку у этого заболевания могут быть разные причины.





«Что касается человека, который страдает ожирением, тут надо подождать, потому что причины ожирения могут быть самые разные. В том числе экономические, когда человеку не хватает денег, он может питаться, условно говоря, хлебом да картошкой», — пояснил парламентарий.