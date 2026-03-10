Скандалы и коррупция: как чиновники затыкают кадровые дыры в медицине с помощью мигрантов

В российских больницах закрывают отделения, не хватает врачей и медицинских бригад, а пациенты иногда ждут экстренной помощи часами. В разных регионах всплывают тревожные истории: гибнут новорожденные, родители вынуждены платить врачам за наркоз, а медучреждения работают на пределе возможностей. На фоне кадрового кризиса в поликлиниках и больницах все чаще появляются врачи из Таджикистана, Палестины, Узбекистана и других стран. Но смогут ли они решить проблему дефицита медиков?





Бунт врачей





Скандал с больницей в Междуреченске (Кемеровская область) начался в 2020 году после назначения нового главного врача Алишера Баховудинова. За пять лет работы в городской больнице он закрыл детское отделение, пять рентген-кабинетов, неврологическое, офтальмологическое и лор-отделение.





Отдельное возмущение у местных жителей вызвала реорганизация отделения переливания крови в Междуреченской городской больнице в кабинет трансфузиологии (помещение, где хранят кровь и ее компоненты — прим. Daily Storm) «в рамках централизации службы крови», сообщали региональные СМИ со ссылкой на представителя местного минздрава.





Для города, где добывают уголь и происходят несчастные случаи с шахтерами, станция переливания была спасением. После ее закрытия донорскую кровь для пострадавших приходилось возить из Новокузнецка.





«У нас очень маленький шахтерский городок. После закрытия детской больницы мамам пришлось тяжело. В соседний Новокузнецк не наездишься с ребенком. А как быть с рабочими в шахте? Не дай бог, какая травма или несчастный случай, а врачей нет», — рассказала Daily Storm жительница Оксана М.





Зимой 2023 года заговорили о сокращениях медсестер и врачей в больнице. Тогда убрали дополнительную бригаду из медсестры-анестезиста и операционной медсестры. По мнению сотрудников больницы, это привело к трагедии: из-за нехватки медперсонала и больших промежутков между экстренными операциями (около 4—5 часов) погиб пациент.





В тот день в больнице дежурила всего одна хирургическая бригада. По нормативам же их должно быть как минимум две. В любой момент могут привезти сразу нескольких тяжелых пациентов, которым требуется экстренная операция. Вероятно, мужчина погиб, так и не дождавшись операционной бригады. В коллективном заявлении медработников Междуреченской городской больницы подробности его смерти не уточняются.