Скандалы и коррупция: как чиновники затыкают кадровые дыры в медицине с помощью мигрантов

В российских больницах закрывают отделения, не хватает врачей и медицинских бригад, а пациенты иногда ждут экстренной помощи часами. В разных регионах всплывают тревожные истории: гибнут новорожденные, родители вынуждены платить врачам за наркоз, а медучреждения работают на пределе возможностей. На фоне кадрового кризиса в поликлиниках и больницах все чаще появляются врачи из Таджикистана, Палестины, Узбекистана и других стран. Но смогут ли они решить проблему дефицита медиков?
Скандал с больницей в Междуреченске (Кемеровская область) начался в 2020 году после назначения нового главного врача Алишера Баховудинова. За пять лет работы в городской больнице он закрыл детское отделение, пять рентген-кабинетов, неврологическое, офтальмологическое и лор-отделение.
Отдельное возмущение у местных жителей вызвала реорганизация отделения переливания крови в Междуреченской городской больнице в кабинет трансфузиологии (помещение, где хранят кровь и ее компоненты — прим. Daily Storm) «в рамках централизации службы крови», сообщали региональные СМИ со ссылкой на представителя местного минздрава.
Для города, где добывают уголь и происходят несчастные случаи с шахтерами, станция переливания была спасением. После ее закрытия донорскую кровь для пострадавших приходилось возить из Новокузнецка.
«У нас очень маленький шахтерский городок. После закрытия детской больницы мамам пришлось тяжело. В соседний Новокузнецк не наездишься с ребенком. А как быть с рабочими в шахте? Не дай бог, какая травма или несчастный случай, а врачей нет», — рассказала Daily Storm жительница Оксана М.
Зимой 2023 года заговорили о сокращениях медсестер и врачей в больнице. Тогда убрали дополнительную бригаду из медсестры-анестезиста и операционной медсестры. По мнению сотрудников больницы, это привело к трагедии: из-за нехватки медперсонала и больших промежутков между экстренными операциями (около 4—5 часов) погиб пациент.
В тот день в больнице дежурила всего одна хирургическая бригада. По нормативам же их должно быть как минимум две. В любой момент могут привезти сразу нескольких тяжелых пациентов, которым требуется экстренная операция. Вероятно, мужчина погиб, так и не дождавшись операционной бригады. В коллективном заявлении медработников Междуреченской городской больницы подробности его смерти не уточняются.
После этих изменений сотрудники больницы объединились и направили коллективное обращение в Генеральную прокуратуру (документ есть в распоряжении редакции — прим. ред). В нем медики описали происходящее в учреждении. По их словам, главврач пытается сократить число дежурных хирургов, а тем, кто не согласен с реформами Баховудинова, увеличивают план по приему пациентов.
В документе также говорится, что главврач отчитывался о сокращении 300 сотрудников с медицинским образованием «в целях экономии». По его мнению, такие меры должны были улучшить финансовое положение больницы. Однако сами сотрудники жаловались на сокращение стимулирующих и премиальных выплат.
В это же время некоторые сотрудники заявляли, что Алишер Баховудинов принимал на работу соотечественников из Таджикистана с сомнительной квалификацией. Пресс-служба горбольницы Междуреченска опровергала эти сведения. После заявления сотрудников больницы и скандалов силовики начали проверку медучреждения.
В сентябре 2025 года главврач Алишер Баховудинов ушел в отставку. Спустя полгода местные власти отчитались об изменениях: наладили осмотры шахтеров, в больницу начали нанимать новых врачей и медсестер, а новый руководитель Сергей Рыбников исправлял ошибки предшественника.
В России существует определенный дефицит врачей. В феврале 2025 года министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил на заседании в Госдуме, что в стране не хватает 23,3 тысячи врачей и 63,6 тысячи среднего медицинского персонала.
Частично проблему дефицита квалифицированных врачей решают иностранные студенты. По данным Минобрнауки, в 2023 году в медицинские университеты России было зачислено – 23,6 тысячи человек, а в 2024-м — 23,3 тысячи студентов с иностранным гражданством.
По данным Федерального регистра медработников, число врачей-иностранцев в системе здравоохранения РФ составляет в 2024 году около 1% от общего числа медработников. В свою очередь, Минздрав сообщает, что в 2024 году в больницах страны работали 6,4 тысячи врачей и 4,5 тысячи средних медработников с иностранным гражданством.
Между тем, эксперты в области медицины выделяют ряд проблем в современной медицине: нехватка кадров, низкие зарплаты, выгорание врачей-наставников и преподавателей.
«Существует целый блок вопросов, связанных с трудоустройством и профессиональным развитием молодых специалистов: это и недостаточная готовность рабочих мест, и выгорание опытных врачей, которые должны адаптировать начинающих. У молодых специалистов часто ограничены возможности для дальнейшего повышения квалификации и развития компетенций. Важным фактором остается и уровень заработной платы: официально она может декларироваться на уровне около 100 тысяч рублей, однако реальные доходы во многих случаях составляют 35–40 тысяч рублей, а по отдельным специальностям — и менее 20 тысяч. Например, услуги эпидемиологов и диетологов фактически не включены в тарифы оказания медицинской помощи, поэтому не оплачиваются в системе ОМС», — пояснил Daily Storm сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов, врач-невролог Ян Власов.
По его словам, влияние врачей с иностранным образованием на систему здравоохранения неоднозначно. Среди них есть квалифицированные специалисты, однако в отдельных случаях врачи, получившие диплом за рубежом, сталкиваются с трудностями адаптации, прежде всего, языковыми.
«Иногда возникают ситуации, когда уровень подготовки специалиста вызывает вопросы. Это может быть связано с тем, что дипломы некоторых стран формально признаются наравне с российскими, хотя качество медицинского образования может существенно различаться. Такие специалисты нередко готовы работать за более низкую оплату, стремясь закрепиться в стране. В результате на освободившиеся ставки иногда приходят врачи с недостаточной подготовкой или слабым владением русским языком. Подобные случаи вызывают обеспокоенность пациентов. Мы неоднократно получали жалобы, когда люди сталкивались с трудностями коммуникации с врачом в медицинском учреждении, включая Московскую область и некоторые другие регионы», — отмечает эксперт.
Эксперт по общественному здравоохранению Николай Прохоренко отмечает, что проблемы в российской медицине носят системный характер. Одна из ключевых причин — на здравоохранение выделяют недостаточно денег.
«На протяжении последних 10-15 лет старые проблемы никуда не делись. Это и дефицит кадров, и маленькие зарплаты, и недостаточное финансирование. Только врачами-мигрантами решить проблему с дефицитом кадров не получится. Вопрос не в гражданстве врача, а его квалификации и знаниях. Если возникают вопросы к врачам-мигрантам, то на самом деле вопросы к процедурам проверки их навыков», — рассказал он Daily Storm.
В пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области заявили, что врачи-мигранты не влияют на кадровую политику в регионе. При этом данные о количестве иностранных специалистов в ведомстве не привели.
На момент публикации материала получить комментарий от Минздрава РФ о числе врачей и медсестер с иностранным гражданством, работающих в стране с 2025 года, не удалось. Редакция направила соответствующий запрос.
Похожая история с врачами-мигрантами произошла в Троицке (Челябинская область). В феврале 2025 года семилетнему Артему стало плохо: появились боли в ушах и частичная глухота.
Встревоженная Татьяна Школина вместе с сыном поехала в Троицкую областную клиническую больницу. Вердикт врача был однозначным: экстренная операция.
По версии следствия, врач-оториноларинголог Атахон Гафуров перед операцией заключил с женщиной сделку: 5 тысяч рублей за наркоз. Женщина отдала ему деньги наличными в коридоре больницы.
Позже она расскажет, что все произошло слишком быстро. Болезнь сына, осмотр и на следующий день — операция. По словам Татьяны, она боялась за жизнь сына и поэтому отдала деньги. Она предполагала, что и другие семьи могли стать жертвами обмана со стороны недобросовестных медработников.
После завершения операции врачи попросили у матери еще две тысячи рублей. Якобы во время вмешательства ребенок проснулся на операционном столе, и анестезиолог из Палестины Махер Исса Хавамда использовал дополнительную дозу препарата. Татьяна поверила специалистам и отдала деньги.
Сама операция прошла успешно, и мальчик начал выздоравливать. После выписки женщина подала заявление в правоохранительные органы. Следователи установили, что врачи поделили между собой полученные от женщины деньги. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Дело рассматривал Троицкий городской суд. Оба медика полностью признали свою вину и вернули 7 тысяч рублей. Также они выплатили по 30 тысяч рублей компенсации за моральный вред и извинились перед семьей. Один из них первоначально не хотел давать показания, но позже изменил позицию.
Однако не все истории, связанные с врачами-мигрантами, носят негативный характер. Иногда именно такие специалисты оказываются единственными, кто готов помочь пациентам в сложной ситуации.
12-летний мальчик из Мегиона (ХМАО — Югра) Арсен Меджидов страдает редким и тяжелым заболеванием — синдромом человека-бабочки (буллезным эпидермолизом). При этой болезни раны на коже могут появляться даже от малейшей царапины.
В случае Арсена заболевание прогрессировало: пораженные участки появились на зубах и слизистой оболочке рта. Из-за этого мальчик испытывал сильную боль при открывании рта и с трудом ел.
Долгое время его мать Жасмин Меджидова искала возможность вылечить сына. На лечение и лекарства семья тратила значительные суммы, беря кредиты. Со временем финансовая нагрузка стала неподъемной: женщина не смогла выплачивать долги и была вынуждена пройти процедуру банкротства. Значительная часть поступающих средств уходила на погашение задолженностей. В результате семья жила на скромные средства — около 30 тысяч рублей в месяц.
О сложной ситуации узнал стоматолог из Нижневартовска. Азербайджанец Магеррам Нагиев связался с родителями Арсена и предложил бесплатно вылечить зубы мальчика. Жасмин не могла позволить себе операцию стоимостью около 300 тысяч рублей из-за долгов, взятых на лечение сына.
«Он написал, что хочет помочь. У Арсена осложнения с кожей по телу, для этого тоже нужны лекарства. Средств не хватает. Врач из Нижневартовска может помочь нам, вылечив хотя бы передние зубы», — рассказывала Жасмин Меджидова журналистам.
В марте 2024 года стоматолог удалил Арсену шесть зубов под наркозом. На восстановление после операции мальчику понадобилось около двух недель — сильные боли во рту прошли, и после лечения мальчик стал чувствовать себя лучше.