В Смоленске рассказали, что лед рядом со зданием общества инвалидов чистит сама глава отделения, имеющая инвалидность

«Почему это резонанс такой произвело, я не знаю, потому что в принципе по всей России были места, где очень скользко. Хотелось бы напомнить, что это общественная организация, она состоит из членства и <...> нельзя также забывать, что члены нашей организации — это люди с инвалидностью. Валентина Семеновна Кузьменкова, председатель Ленинской местной организации, самостоятельно чистит, являясь при этом инвалидом, снег и лед», — рассказал глава областного сообщества.





Бозняков считает, что выкладывать подобные видео — некрасиво по отношению к главе Ленинского отделения и ко всей организации в целом.





«Она [Кузьменкова] чистила, работала, даже несмотря на свою инвалидность… такое видео по отношению к ней — не очень хорошее, так скажем. Почему, кто это выложил, мы не знаем, не знакомы с этим человеком, но некрасиво, конечно! Очень обидно, что, увидев, сразу как-то негативно отнеслись к Всероссийскому обществу инвалидов, тем более что члены организации — люди с инвалидностью <...> Не каждый инвалид может убирать, выполнять физическую работу и многим людям с инвалидностью противопоказан физический труд», — добавил он.





По словам Бознякова, администрация города всегда оперативно помогает с очисткой территории.





«Мы очень хорошо взаимодействуем с администрацией города Смоленска. Это же все происходит не так, что оно стоит неделю! Мы, как только видим проблему, — лед, снег, опасность — обратились в администрацию, и в этот же день администрация нам все почистила», — сообщил он.





Глава областного отделения отметил, что городские власти предоставили организации здание для безвозмездного пользования.