Обнаружено несколько точек на Москве-реке: Волонтеры рассказали о поиске пропавших троих детей в Звенигороде

Обнаружено несколько точек на Москве-реке, где могли погибнуть трое пропавших детей из подмосковного Звенигорода, сообщила глава пресс-службы водолазной группы «ДобротворецЪ» София Морозова. Она отметила, что поисковые отряды, правоохранители, спасатели и водолазы работают в круглосуточном режиме.





Уже обследовано порядка 20 километров Москвы-реки, но результатов пока нет. Детей ищет также специализированная группа водолазов, оснащенная эхолотами, что расширило зону поиска вверх по течению Москвы-реки, пояснила Морозова.





«Сегодня обнаружено несколько точек на Москве-реке. Специалисты отрабатывают полученные данные, идет проверка этих объектов. Стоит оцепление. К зоне поисковых работ пускают только с допуском», — сказала Daily Storm собеседница.





Она посетовала, что за прошедшие сутки гидрологическая обстановка в районе поисков сильно ухудшилась: «Очень опасная территория. По реке движутся огромные льдины, что создает угрозу и для проведения водолазных работ, и для движения плавсредств. Течение очень сильное. Ледяная каша тоже затрудняет работу эхолотов, снижает проходимость звукового сигнала. Вода холодная, а видимость плохая — не более метра. Для водолазов это очень сложные условия работы».





По словам Морозовой, вера в лучшее остается, пока не обнаружены тела подростков: «Конечно, все надеются, что мы никого не найдем, а ребята перепугались и живы. Но поскольку рядом река и весенний период, опыт водолазов говорит, что возможно — это вода [причина пропажи детей]. И водолазы будут работать до победного конца, пока все не обследуют. Если они [погибли] в воде — рано или поздно [тела подростков] найдутся и поднимутся».





По данным МЧС, 7 марта 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков в Одинцовском городском округе ушли гулять и до сих пор не вернулись. Согласно свидетельским показаниям, подростков видели в районе реки Москвы.





На берегу обнаружены следы и личные вещи, в том числе шапка. Поэтому особое внимание уделяется акватории реки — осуществляются погружения и обследование.





Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов при этом призвал местных жителей отказаться от самостоятельного поиска детей, поскольку это может быть опасно. Местная администрация оказывает поддержку и обеспечивает условия для проведения поисковых работ, заметил Иванов.





Ранее Следственный комитет возбудил дело по статье об убийстве двух или более лиц.