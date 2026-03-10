Новости
Новости 18+
St
Обнаружено несколько точек на Москве-реке: Волонтеры рассказали о поиске пропавших троих детей в Звенигороде
18+
Подростков ищет специализированная группа водолазов, оснащенная эхолотами Коллаж: Daily Storm
Общество

Обнаружено несколько точек на Москве-реке: Волонтеры рассказали о поиске пропавших троих детей в Звенигороде

Подростков ищет специализированная группа водолазов, оснащенная эхолотами

Коллаж: Daily Storm

Обнаружено несколько точек на Москве-реке, где могли погибнуть трое пропавших детей из подмосковного Звенигорода, сообщила глава пресс-службы водолазной группы «ДобротворецЪ» София Морозова. Она отметила, что поисковые отряды, правоохранители, спасатели и водолазы работают в круглосуточном режиме.


Уже обследовано порядка 20 километров Москвы-реки, но результатов пока нет. Детей ищет также специализированная группа водолазов, оснащенная эхолотами, что расширило зону поиска вверх по течению Москвы-реки, пояснила Морозова.


«Сегодня обнаружено несколько точек на Москве-реке. Специалисты отрабатывают полученные данные, идет проверка этих объектов. Стоит оцепление. К зоне поисковых работ пускают только с допуском», — сказала Daily Storm собеседница.


Она посетовала, что за прошедшие сутки гидрологическая обстановка в районе поисков сильно ухудшилась: «Очень опасная территория. По реке движутся огромные льдины, что создает угрозу и для проведения водолазных работ, и для движения плавсредств. Течение очень сильное. Ледяная каша тоже затрудняет работу эхолотов, снижает проходимость звукового сигнала. Вода холодная, а видимость плохая — не более метра. Для водолазов это очень сложные условия работы».


По словам Морозовой, вера в лучшее остается, пока не обнаружены тела подростков: «Конечно, все надеются, что мы никого не найдем, а ребята перепугались и живы. Но поскольку рядом река и весенний период, опыт водолазов говорит, что возможно — это вода [причина пропажи детей]. И водолазы будут работать до победного конца, пока все не обследуют. Если они [погибли] в воде — рано или поздно [тела подростков] найдутся и поднимутся».


По данным МЧС, 7 марта 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков в Одинцовском городском округе ушли гулять и до сих пор не вернулись. Согласно свидетельским показаниям, подростков видели в районе реки Москвы.


На берегу обнаружены следы и личные вещи, в том числе шапка. Поэтому особое внимание уделяется акватории реки — осуществляются погружения и обследование.


Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов при этом призвал местных жителей отказаться от самостоятельного поиска детей, поскольку это может быть опасно. Местная администрация оказывает поддержку и обеспечивает условия для проведения поисковых работ, заметил Иванов.


Ранее Следственный комитет возбудил дело по статье об убийстве двух или более лиц.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

В Звенигороде третьи сутки ищут троих детей, которые могли провалиться под лед

Спасатели расширили зону поиска 10 марта 2026
Dailystorm - В Звенигороде третьи сутки ищут троих детей, которые могли провалиться под лед
#дети #мчс #москва-река #волонтеры #звенигород #водолазы #поисковая операция
Загрузка...
Загрузка...