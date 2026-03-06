Похож ли Иран на Россию или СССР? Известные путешественники рассказали о жизни в исламской республике

Отношения Ирана и США резко обострились 28 февраля. Сейчас исламская республика в обстрелах, верховный лидер Али Хаменеи был убит, а местные СМИ говорят о 1,2 тысячи жертвах конфликта. Каким был Иран в мирное время, чем страна и ее жители похожи на Россию и СССР Daily Storm рассказали бывший пресс-секретарь Владимира Путина, телеведущий и знаменитый путешественник Михаил Кожухов и блогер, историк Александр Штефанов (признан Минюстом РФ иноагентом).
Чем иранцы похожи на советских и российских людей?
Люди в крупных городах по всему миру, да и вообще все люди на Земле похожи, мечтают и переживают об одном и том же, считают собеседники Daily Storm.
Александру Штефанову, который был в исламской республике летом 2025 года, жители Тегерана во многом напомнили обитателей крупного российского города, но столица Ирана показалась значительно беднее.
У людей там похожие заботы — как собрать денег на женитьбу (дорогое удовольствие в Иране), где купить нормальную машину, как устроится на работу, где будут платить на 50-100 долларов побольше.
Михаил Кожухов был в Иране не раз, в том числе в начале 2010-х годов. Он посмотрел там и популярные локации, и места, лежащие далеко от туристических троп.
Ему иранцы больше всего напомнили советских граждан, в первую очередь, своим отношением к руководству республики. Жители делают вид, что служат властям, но в большинстве относятся к ним резко негативно.
«Иранцы похожи не на российских, а на советских людей <...> потому что подавляющее большинство иранцев, я это говорю абсолютно уверенно, ненавидят лютой ненавистью режим аятолл, особенно молодое поколение, — говорит Кожухов. — А в силу демографической специфики, молодых в Иране больше, чем любых других. Ненавидят самой лютой ненавистью! И настолько, что легко рассказывают об этом вполголоса любому иностранцу».
Женщины
Как только жительница Ирана начинает доверять собеседнику-иностранцу, она тоже легко может поделиться, как ей надоела местная власть. В этой стране женщины покрывают голову и носят закрытую одежду. Но стоит иранкам сесть в самолет, они тут же срывают платок, говорит Кожухов.
«Человеку, который там не был, покажется это парадоксальным, но в Иране очень легко познакомиться с девушкой. Познакомиться не для того, чтобы что-то нехорошее потом произошло, а просто для того, чтобы поговорить, — объясняет путешественник. — Это происходит потому, что многие иранки изучают английский, им хочется попрактиковаться, а с мужчинами иранскими это сложно, и они легко вступают в разговор с иностранцем. И буквально через две минуты, убедившись, что им ничего не грозит, они проводят рукой по горлу, рассказывая, насколько им надоело вот это все!»
Иранки, как и женщины во многих других странах, хотят быть красивыми, пользоваться косметикой, слушать разную музыку, путешествовать, не боясь гулять с юношами, которые им нравятся, перечисляет телеведущий.
«И очень ясно это видно, когда самолет Тегеран-Москва взлетает, женщины, прямо почти стопроцентно срывают платки с голов, достают косметику», — вспоминает он.
Однажды журналист снимал сюжет про одну из ведущих художниц, модельеров Ирана, имя которой он предпочел не называть для ее безопасности. Разговаривая с ней, Кожухов посетовал, что никто не увидит и не сможет носить ее красивые, но слишком свободные для Ирана наряды.
«Она грустно сказала: «Эх, Михаил, если бы я могла пригласить вас на наши вечеринки (наши — имеется в виду художественная элита в Тегеране), вы бы поняли, что задаете смешной вопрос! Мои работы все видят и ими все наслаждаются. То есть там, помимо декларированной, есть и другая жизнь, и это жизнь абсолютно современных людей», — еще раз подчеркивает Кожухов.
Доставка еды, товары, квартиры и интернет
По словам Штефанова в 2025 году в Иране была доставка еды, прямо как в Москве и Питере, правда, лет 12 назад.. По телефону можно было заказать пиццу и даже были какие-то приложения для доставки, но они и близко не сравнятся с российскими.
Экономика в Иране — смешанная, государство субсидирует цены на ряд товаров. Квартиры, как в СССР, по очередям, в Иране не выдают, разве что каким-то льготникам. Зато бензин в стране очень недорогой, в несколько раз дешевле российского.
Элементы частной экономики можно встретить на рынке, в магазинах. «Иранцы — великолепные торговцы, они торговали на протяжении тысячелетий, и тут [с СССР] нет ничего общего», — отмечает Михаил Кожухов.
Власти в Иране ограничивают доступ в интернет, но местным жителям удается быть в Сети и обходить трудности.
«Когда я посетовал гиду, что не могу выйти в социальные сети и пользоваться какими-то сайтами, он сказал: «Михаил, неужели вы так плохо думаете об иранцах?». И принес мне флешку с программой, которая легко преодолевает все запреты. И подавляющее большинство иранцев выходит за пределы ограничений, налагаемых правительством», — вспоминает путешественник.
Отношение к режиму аятолл и религии
Большинство иранцев, которых встретил Михаил Кожухов, негативно относились к режиму аятолл и критиковали власти.
А Александру Штефанову встречались и поддерживающие режим, и критикующие. При этом большинство иранцев не знали английский, поэтому общаться приходилось через переводчика, что снижало доверительность разговора, вспоминает блогер.
Штефанов посетил Иран сразу после 12-дневной военной кампании, которая проводилась против Израиля с 13 по 25 июня 2025 года. Тогда сотрудники Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное военно-политическое подразделение, защищающее режим аятолл) расставляли по столице свои блокпосты и досматривали случайные машины.
Авто историка несколько раз останавливали, но досмотр проходил без проблем— возможно, российские паспорта снижают уровень подозрений. По словам Штефанова, КСИРовцы не ходили по пятам за всеми иностранцами, как правоохранители КНДР, путешественники могут перемещаться по стране довольно свободно.
Многие жители Ирана искренне верят в ислам, а фанатично настроенных в стране немногим больше, чем верующих, говорит Михаил Кожухов. «Не намного больше, чем в любой другой стране. Может быть, чуть-чуть больше в силу того, что 40 лет эта страна стонет под религиозным ярмом аятолл», — говорит телеведущий.
Аппарат подавления в исламской республике настолько жесток и безжалостен, что вся оппозиция уничтожена или вытолкнута за пределы страны, продолжает Кожухов. А массовые акции и мероприятия обычно организует и проплачивает государство, убежден он.
«И там нет сейчас силы, которая могла бы организовать массы, возглавить какое-то новое строительство или эти силы не оформлены, — считает Кожухов. — Все демонстрации, богослужения — это все организованное, проплаченное государством сборище. Организованно привозят людей, раздают им одни и те же флаги, и они за деньги отрабатывают номер и потом торопятся домой, чтобы снять чадру и вернуться в нормальное состояние».
Иран глазами россиянки
Впечатлениями о поездке в Иран в марте 2023 года делилась у себя в соцсетях телеведущая Лера Кудрявцева. «Красиво, вкусно, дешево и интересно», — охарактеризовала она страну.
Журналистка следовала правилам и всегда носила в исламской республике платок и длинные, свободные платья, которые не подчеркивают фигуру. При этом она обратила внимание, что многие иранки покрывают голову лишь символически и не следуют стереотипу о том, что ни одна прядь волос не должна выбиваться из-под платка.
«Еще один миф. В Иране забивают камнями за измену. На самом деле многие судят по Ирану, основываясь на старых историях и зарубежных фильмах. В современном Иране камнями не забивают. На этот закон наложен мораторий, и в случае измены супруги просто разводятся», — рассказывала телеведущая.
Она также отмечала, что вопреки стереотипам иранки получают образование, водят автомобили, работают, голосуют на выборах и занимают высокопоставленные должности. А мужчины «по закону обязаны обеспечивать свою жену и детей, а если они этого не делают, женщина может подать на развод».