Отношения Ирана и США резко обострились 28 февраля. Сейчас исламская республика в обстрелах, верховный лидер Али Хаменеи был убит, а местные СМИ говорят о 1,2 тысячи жертвах конфликта. Каким был Иран в мирное время, чем страна и ее жители похожи на Россию и СССР Daily Storm рассказали бывший пресс-секретарь Владимира Путина, телеведущий и знаменитый путешественник Михаил Кожухов и блогер, историк Александр Штефанов (признан Минюстом РФ иноагентом).





Чем иранцы похожи на советских и российских людей?





Люди в крупных городах по всему миру, да и вообще все люди на Земле похожи, мечтают и переживают об одном и том же, считают собеседники Daily Storm.





Александру Штефанову, который был в исламской республике летом 2025 года, жители Тегерана во многом напомнили обитателей крупного российского города, но столица Ирана показалась значительно беднее.





У людей там похожие заботы — как собрать денег на женитьбу (дорогое удовольствие в Иране), где купить нормальную машину, как устроится на работу, где будут платить на 50-100 долларов побольше.