«Когда мы узнали про иранских девочек, все мои близкие рыдали»: российские деятели культуры — об угрозах Трампа и ситуации на Ближнем Востоке

— Я очень надеюсь, что человечество образумится. Человечеству война не нужна! Обо всем можно договориться! Но, конечно, гордыня, вот такая безоглядная самовлюбленность и безнаказанность — все это может привести к трагедии. Хотя я очень надеюсь, что люди все-таки как-то встрепенутся и опомнятся.





Все-таки человек — это создание божье, и хорошо бы ему это знать. Что без участия свыше, божественного участия, нет ничего. Что надо беречь не только себя, но и жизнь ближнего!

Особенно горько за школу. За детей... За убитых иранских девочек... Когда мы это увидели, все мои близкие рыдали! Это просто ужасно!

Игорь Бутман, саксофонист, народный артист РФ: