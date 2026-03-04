«Когда мы узнали про иранских девочек, все мои близкие рыдали»: российские деятели культуры — об угрозах Трампа и ситуации на Ближнем Востоке

Пока весь мир следит за ситуацией на Ближнем Востоке, в социальных сетях стремительно распространяются информация о начале третьей мировой. Да и как не тревожиться, когда неспокойно даже в Дубае, а Трамп угрожает своим же союзникам? Предчувствие или уже нечто большее? Об этом размышляют Александр Сокуров, Никита Высоцкий, Игорь Бутман, Борис Галкин и Владимир Винокур.
Борис Галкин, заслуженный артист РФ, актер и режиссер:
— Я очень надеюсь, что человечество образумится. Человечеству война не нужна! Обо всем можно договориться! Но, конечно, гордыня, вот такая безоглядная самовлюбленность и безнаказанность — все это может привести к трагедии. Хотя я очень надеюсь, что люди все-таки как-то встрепенутся и опомнятся.
Все-таки человек — это создание божье, и хорошо бы ему это знать. Что без участия свыше, божественного участия, нет ничего. Что надо беречь не только себя, но и жизнь ближнего!
Особенно горько за школу. За детей... За убитых иранских девочек... Когда мы это увидели, все мои близкие рыдали! Это просто ужасно!
Игорь Бутман, саксофонист, народный артист РФ:
— У наших больших политиков — у них свое видение, поэтому что я могу сказать? Сам факт военных действий мне не нравится, хотя когда принимаются какие-то глобальные решения, значит для них есть основания.
Мне очень жалко людей, которые стали жертвами этих ударов, но, к сожалению, в мире нет таких мест, где сейчас было бы безопасно. Всех жалко! И жалко, что не могут найти компромисс, для того, чтобы жить мирно! Не хотят. По каким-то причинам, в которых я не разбираюсь.
Александр Сокуров, кинорежиссер, сценарист:
— Больно! Больно всем. И так не должно быть! Просто не должно быть! Не бывает политических ситуаций, которые нельзя было бы решить за столом переговоров. Всякая война, убийство в первую очередь бьет по молодым. Всякая война — это война против молодежи, война молодежи с молодежью. Это отвратительно, это страшно, это нетерпимо. Это невозможно!
Пенсионеры и прочие сидят в штабах и прячут там своих детей, а молодые и незащищенные воюют. Это просто недостойно современной цивилизации — военный способ решения политических проблем. Недостойно!
Что касается предчувствий третьей мировой... А что тогда происходит, если это не она? Какая разница, как мы это обозначаем? Мировая или как-то еще? Нам достаточно того, что у нас есть тяжелейший фронт с Украиной.
И разве гибнущие в Иране — это не люди? Поэтому что говорить. К сожалению, огромное число людей поддерживают войну. Огромное число людей — миллионы людей — поддерживают именно военные решения политических ситуаций. Вот и ответ на все вопросы!
Владимир Винокур, народный артист РСФСР:
— Добрый день! А задавая этот вопрос, вы сами на него и ответили. И мне лишь остается добавить, что когда я вечером выхожу к зрителям, я делаю все возможное, чтобы они не думали о беде. Все остальное — уже уровень политиков и руководителей. Наша задача — дать повод улыбнуться!
Никита Высоцкий, директор культурного центра-музея «Дом Высоцкого на Таганке»:
— Надеюсь, что третьей мировой не будет. Хотя как я могу судить? Ну вот я слушаю новости — и очень скверные новости! Но войны — ни третьей мировой, ни какой-либо другой — я, конечно, не хочу и мечтаю, чтобы это все поскорее закончилось. Чтобы все остановились и перестали двигаться в ту сторону! Тревожную для всех...
В войну не бывает хорошо. Война — это всегда потери. Поэтому у меня нет комментариев — и не потому что я не политик. Да, это очень скверно, но что мы можем сделать? Я — не знаю! Но очень надеюсь, что разум возобладает, и все это прекратится!