Новости
Новости 18+
St
«Когда мы узнали про иранских девочек, все мои близкие рыдали»: российские деятели культуры — об угрозах Трампа и ситуации на Ближнем Востоке
18+
Конфликт между Ираном и Соединенными Штатами вышел на опасный виток Коллаж: Daily Storm
Общество

«Когда мы узнали про иранских девочек, все мои близкие рыдали»: российские деятели культуры — об угрозах Трампа и ситуации на Ближнем Востоке

Конфликт между Ираном и Соединенными Штатами вышел на опасный виток

Коллаж: Daily Storm

Пока весь мир следит за ситуацией на Ближнем Востоке, в социальных сетях стремительно распространяются информация о начале третьей мировой. Да и как не тревожиться, когда неспокойно даже в Дубае, а Трамп угрожает своим же союзникам? Предчувствие или уже нечто большее? Об этом размышляют Александр Сокуров, Никита Высоцкий, Игорь Бутман, Борис Галкин и Владимир Винокур. 

 

Борис Галкин, заслуженный артист РФ, актер и режиссер:

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
Борис Галкин
Борис Галкин Фото: Global Look Press / Екатерина Цветкова

Я очень надеюсь, что человечество образумится. Человечеству война не нужна! Обо всем можно договориться! Но, конечно, гордыня, вот такая безоглядная самовлюбленность и безнаказанность — все это может привести к трагедии. Хотя я очень надеюсь, что люди все-таки как-то встрепенутся и опомнятся. 


Все-таки человек — это создание божье, и хорошо бы ему это знать. Что без участия свыше, божественного участия, нет ничего. Что надо беречь не только себя, но и жизнь ближнего!

 

Особенно горько за школу. За детей... За убитых иранских девочек... Когда мы это увидели, все мои близкие рыдали! Это просто ужасно!

 

Игорь Бутман, саксофонист, народный артист РФ:

Игорь Бутман
Игорь Бутман Фото: Global Look Press / Максим Константинов

— У наших больших политиков — у них свое видение, поэтому что я могу сказать? Сам факт военных действий мне не нравится, хотя когда принимаются какие-то глобальные решения, значит для них есть основания.   

 

Мне очень жалко людей, которые стали жертвами этих ударов, но, к сожалению, в мире нет таких мест, где сейчас было бы безопасно. Всех жалко! И жалко, что не могут найти компромисс, для того, чтобы жить мирно! Не хотят. По каким-то причинам, в которых я не разбираюсь.

 

Александр Сокуров, кинорежиссер, сценарист:  

Александр Сокуров
Александр Сокуров Фото: Global Look Press / Photoagency Interpress

— Больно! Больно всем. И так не должно быть! Просто не должно быть! Не бывает политических ситуаций, которые нельзя было бы решить за столом переговоров. Всякая война, убийство в первую очередь бьет по молодым. Всякая война — это война против молодежи, война молодежи с молодежью. Это отвратительно, это страшно, это нетерпимо. Это невозможно!

 

Пенсионеры и прочие сидят в штабах и прячут там своих детей, а молодые и незащищенные воюют. Это просто недостойно современной цивилизации — военный способ решения политических проблем. Недостойно!

 

Что касается предчувствий третьей мировой... А что тогда происходит, если это не она? Какая разница, как мы это обозначаем? Мировая или как-то еще? Нам достаточно того, что у нас есть тяжелейший фронт с Украиной.

 

И разве гибнущие в Иране — это не люди? Поэтому что говорить. К сожалению, огромное число людей поддерживают войну. Огромное число людей — миллионы людей — поддерживают именно военные решения политических ситуаций. Вот и ответ на все вопросы!  

 

Владимир Винокур, народный артист РСФСР:  

Владимир Винокур
Владимир Винокур Фото: Global Look Press / Булкин Сергей

 Добрый день! А задавая этот вопрос, вы сами на него и ответили. И мне лишь остается добавить, что когда я вечером выхожу к зрителям, я делаю все возможное, чтобы они не думали о беде. Все остальное — уже уровень политиков и руководителей. Наша задача — дать повод улыбнуться!

 

Никита Высоцкий, директор культурного центра-музея «Дом Высоцкого на Таганке»:

Никита Высоцкий
Никита Высоцкий Фото: Global Look Press / Павел Кашаев

— Надеюсь, что третьей мировой не будет. Хотя как я могу судить? Ну вот я слушаю новости — и очень скверные новости! Но войны — ни третьей мировой, ни какой-либо другой — я, конечно, не хочу и мечтаю, чтобы это все поскорее закончилось. Чтобы все остановились и перестали двигаться в ту сторону! Тревожную для всех...

 

В войну не бывает хорошо. Война — это всегда потери. Поэтому у меня нет комментариев — и не потому что я не политик. Да, это очень скверно, но что мы можем сделать? Я — не знаю! Но очень надеюсь, что разум возобладает, и все это прекратится!

#борис галкин #никита высоцкий #дональд трамп #владимир винокур #александр сокуров #третья мировая война #игорь бутман #конфликт сша и ирана
Загрузка...
Загрузка...