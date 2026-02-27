Трактор «чих-пых» и мешки с мусором. На что мог обидеться житель Белгородской области, который отказался подвезти губернатора Гладкова

Ледяная колея на въезде в Гостищево тянется так ровно и глубоко, будто по дороге проложили рельсы. Машину кидает на замерзших кочках. Чтобы разъехаться, водителям приходится выскакивать на обочину. Одна из машин уже «притерлась» к другой — попытка выбраться из колеи закончилась ударом.





Именно рядом с этим местом разыгрался показательный эпизод, который стал поводом для обсуждения в регионе и в России в целом. Губернатор Вячеслав Гладков 26 февраля рассказал в своих соцсетях, что ехал на поезде из командировки, но в какой-то момент состав остановился из-за поломки. Тогда Гладков попросил жителя подвезти его 600-700 метров до подчиненных у перекрытого железнодорожного переезда. Однако мужчина отказал главе региона.





«Сказал о том, что машина на двоих с дочерью, я так понимаю, что излишняя эксплуатация — она тоже может повредить собственному имуществу. <...> Но, если честно, мне показалось, что есть какая-то внутренняя обида к власти, или областной, или местной», — рассуждал политик.





Daily Storm решил разобраться, почему в глубинке России гражданин демонстративно отказал главному человеку региона. Корреспондент поговорил с жителями сел Яковлевского округа о проблемах местных.





Горы мешков у дворов и ухабистая дорога — обстановка в селах





Вячеслав Гладков заявил, что инцидент произошел в Яковлевском округе. Здесь пути поездов дальнего следования проходят только через Гостищевскую территорию, включающую несколько сел. Губернатор упоминал, что до переезда нужно было пройти несколько метров. По этим критериям подходит только два села — Гостищево и Сажное. В эти села на поиски мужчины и отправился корреспондент Daily Storm.





От Белгорода до Гостищево всего несколько десятков километров. Домчаться из города можно менее чем за час. Село достаточно большое — в нем живут около 2,5 тысяч человек. Как рассказал один из местных, на заработки часть людей ездит в Белгород, а некоторые работают в селе, где есть цементный завод и свиноферма.