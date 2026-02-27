Трактор «чих-пых» и мешки с мусором. На что мог обидеться житель Белгородской области, который отказался подвезти губернатора Гладкова

Ледяная колея на въезде в Гостищево тянется так ровно и глубоко, будто по дороге проложили рельсы. Машину кидает на замерзших кочках. Чтобы разъехаться, водителям приходится выскакивать на обочину. Одна из машин уже «притерлась» к другой — попытка выбраться из колеи закончилась ударом.
Именно рядом с этим местом разыгрался показательный эпизод, который стал поводом для обсуждения в регионе и в России в целом. Губернатор Вячеслав Гладков 26 февраля рассказал в своих соцсетях, что ехал на поезде из командировки, но в какой-то момент состав остановился из-за поломки. Тогда Гладков попросил жителя подвезти его 600-700 метров до подчиненных у перекрытого железнодорожного переезда. Однако мужчина отказал главе региона.
«Сказал о том, что машина на двоих с дочерью, я так понимаю, что излишняя эксплуатация — она тоже может повредить собственному имуществу. <...> Но, если честно, мне показалось, что есть какая-то внутренняя обида к власти, или областной, или местной», — рассуждал политик.
Daily Storm решил разобраться, почему в глубинке России гражданин демонстративно отказал главному человеку региона. Корреспондент поговорил с жителями сел Яковлевского округа о проблемах местных.
Горы мешков у дворов и ухабистая дорога — обстановка в селах
Вячеслав Гладков заявил, что инцидент произошел в Яковлевском округе. Здесь пути поездов дальнего следования проходят только через Гостищевскую территорию, включающую несколько сел. Губернатор упоминал, что до переезда нужно было пройти несколько метров. По этим критериям подходит только два села — Гостищево и Сажное. В эти села на поиски мужчины и отправился корреспондент Daily Storm.
От Белгорода до Гостищево всего несколько десятков километров. Домчаться из города можно менее чем за час. Село достаточно большое — в нем живут около 2,5 тысяч человек. Как рассказал один из местных, на заработки часть людей ездит в Белгород, а некоторые работают в селе, где есть цементный завод и свиноферма.
Почти все дома в Гостищево — это частный сектор. На въезде стоят аккуратные новые здания, а в центре — в основном застройка советских времен.
Начать поиски того самого недовольного мужчины я решил возле железнодорожной станции, которая находится на окраине. Здесь местные выходят с поездов, ждут электрички до Белгорода, ловят маршрутки или попутки.
У ветстанции мужчина сорока лет прощался с товарищем и уже собирался зайти внутрь здания. Я поздоровался с ним и начал разговор. Собеседник представился Александром. Он живет в соседнем селе, а в Гостищево ездит на работу. Слово за слово — и мы обсуждаем историю, про которую накануне писали все СМИ.
«Как вам сказать… В мире много людей, похожих друг на друга. Да и, поверьте, немногие у нас знают губернатора в лицо — разве что по телевизору. Так что не факт, что местные могли его узнать», — предположил мужчина.
Он уверен: в целом люди в Гостищево доброжелательные. Если на обочине стоит трезвый, не агрессивный человек, — его часто подвозят хотя бы до остановки или в соседний населенный пункт. Сам Александр уверяет, что будь такая возможность, то он непременно подкинул бы губернатора, а заодно и рассказал бы о трудностях, которые испытывают сельчане.
«Снег не чистят. Трассы, районные дороги и дороги между селами, на мой взгляд, убраны хорошо. А внутри села — мягко говоря, плохо», — жалуется он.
Еще одна боль — мусор. По словам Александра, несколько лет назад отходы выбрасывали в контейнеры. Теперь сор выставляют у дворов в мешках, а коммунальщики должны забирать их два раза в неделю.
«По графику в четверг должна приехать машина. Но она может обслужить половину села, а другую — нет. В итоге я приезжаю вечером домой, а бездомные собаки уже порвали наш пакет», — вспоминает он.
Отдельная проблема — отходы после ремонта. Такой мусор, объясняет Александр, в обычный вывоз не входит: приходится либо платить за отдельную услугу, либо везти все самостоятельно в соседний город. А кто-то, замечает он, свозит вторсырье в посадки.
«Все остальное у нас работает хорошо. Открыты ФАПы (фельдшерско-акушерские пункты), магазины. Регулярно ездят в соседние города автобусы, маршрутки. До Белгорода можно добраться на электричке», — отметил мужчина.
Под конец решаю задать главный вопрос: «А знаете ли мужчину, который Гладкова не подвез?».
В ответ он отрицательно кивнул. Мы прощаемся, Александр жмет руку и уходит по делам. А я тем временем направляюсь в ближайший продуктовый магазин — узнать, не видели ли кого-то там, а заодно решаю уточнить, какие проблемы в селе.
Внутри уютная обстановка «из нулевых» — витринные холодильники и ценники, написанные наспех от руки. За прилавком — продавщица Наталья примерно сорока лет. Она не удивляется вопросам про дороги и мусор: это, по ее словам, две главные темы последних лет.
«Трактор местной администрации мы зовем «чих-пых». Он постоянно ломается. Зимой люди не могут разъехаться на улицах из-за колеи», — говорит Наталья. Следом она добавила, что под снегом прячутся ямы. Асфальт разбивают грузовики, которые ездят через село.
Я полюбопытствовал, знает ли работница, кто отказал губернатору. «Слухов еще не было», — ответила она.
В этот момент одна из покупательниц вмешалась в беседу и сказала мол слышала от кого-то, что инцидент произошел в соседнем Сажном. Я хотел уточнить детали, но женщина заметила подъехавшую маршрутку и поспешила к остановке. Позже этот же поселок упомянули и в местной администрации.
От Гостищево до Сажного всего несколько минут на машине — примерно шесть-семь километров. Но пешком зимой до него не дойти. Населенные пункты соединяет региональная дорога, обочину которой замело снегом.
На окраине Сажного возле перрона стоит памятник воинам, погибшим при освобождении станции во время Великой Отечественной войны. Судя по высоте сугробов, комплекс давно не чистили.
На улицах людей заметно меньше, чем в Гостищево. По протоптанным в снегу тропинкам бегали худые дворняжки. Одна завиляла хвостом и увязалась за мной. Вместе мы прошли по улицам в поисках людей.
Недалеко от железнодорожной станции я встретил Галину: пожилая женщина гуляла и прислушивалась к стуку колес проходящих пассажирских составов.
Пенсионерка говорила о тех же проблемах, что озвучили в Гостищево. Указав на переполненные баки, она добавила, что коммунальная машина якобы сломана. Я спросил, на что бы она пожаловалась губернатору, если бы встретила его.
— Да не знаю…
— А спасибо бы сказали?
— Конечно! У него очень много проблем, которые он решает. А это — мелочи.
На вопрос о том самом мужчине, который отказал подвезти губернатора, Галина пожала плечами: «Только в новостях читала. Кто это — не знаю».
Что ответили на жалобы в администрации
На улицах Сажного людей почти не было. Решил не задерживаться и направился к местным чиновникам. Управление Гостищевской территории занимает длинное одноэтажное здание, скорее похожее на сельский клуб. Фасад строения недавно выкрасили в ярко‑желтый, а старые рамы заменили на аккуратные стеклопакеты.
Меня приняла Елена Серебрянская, замглавы управления Гостищевской территории. Разговор начали с самого интригующего, кто же был этот мужчина, отказавший Гладкову и чем не угодил ему губернатор.
«Он мог подумать, что его кто-то разыгрывает. Шесть часов утра, на улице темно, а в забитом селе ходит губернатор! Не каждый день такое бывает. Либо же этот человек просто обижен на власть. По характеру он такой — всем недоволен. Есть люди, злые без каких-либо оснований», — рассуждает Серебрянская.
Чиновница заверила, что в день происшествия не встречалась лично с мужчиной. Как и остальные жители, она подчеркнула, что ничего не знает про принципиального водителя.
Причину проблем с уборкой снега она сформулировала коротко: «У нас один трактор. Он не справляется с объемом работ».
На вопрос о мусоре Серебрянская ответила, что отказ от контейнеров был осознанным. По ее словам, когда отходы выбрасывали в баки, возле площадок, появлялись стихийные свалки. После введения бесконтейнерного сбора на улицах стало чище, считает она.
«Недовольным тем, что собаки с кошками растаскивают (сор), я объясняла — обустраивайте свое пространство. Ставьте возле дворов бочки или ящики, чтобы животные не могли туда добраться. Насчет строительного мусора — это не твердые коммунальные отходы. Для этих целей есть специальные услуги», — посоветовала Серебрянская.
В этот день нам так и не удалось найти того самого мужчину. Искали его не только мы, но и аппарат самого губернатора. Для Гладкова этот вопрос может стать принципиальным, ведь в сентябре 2026-го должны пройти выборы главы региона.