«Положена медаль Жукова, но нужны данные паспорта»: мать погибшего на СВО солдата рассказала о схемах мошенников

Мошенники пытаются выманить деньги у родных погибших участников СВО, представляясь сотрудниками структур, якобы связанных с Минобороны. Преступники втягивают жертву в разговор, сообщая о якобы не врученных семьям наградах. О своем опыте общения с мошенниками с Daily Storm рассказала жительница Кузбасса, чей сын погиб на СВО в 2025 году. Номер, по которому ей звонили негодяи, теперь заблокирован.





«Наградной отдел Минобороны»





По словам Светланы, ей в один день поступило сразу несколько звонков (в распоряжении редакции есть записи всех разговоров) с незнакомых номеров, якобы от разных ведомств. Первый из них был от «Фонда социальной защиты». Его «сотрудница» с деловым видом сообщила матери военного, что фонд получил от Минобороны документы о том, что ее сын награжден Орденом Мужества и медалью Георгия Жукова за выполнение боевого задания, с которого не вернулся.





Затем жительнице Кузбасса, еще не успевшей до конца прийти в себя от этой «новости», позвонил мужчина. По телефону он назвался представителем «наградного отдела Минобороны». Собеседник обещал прислать заказным письмом подробности операции, где погиб сын женщины, и даже записал ее домашний адрес. Утверждал, что корреспонденция из Москвы в Кузбасс поступит в течение двух недель. Дорога-то, дескать, неблизкая...





После этого участливый собеседник попросил у матери солдата назвать серию и номер паспорта, якобы для заказа пропуска в здание администрации правительства Кузбасса, где будет проходить вручение медали Жукова родным. Мужчина (хотя грешно называть таким словом тех, кто пытается нажиться на горе родственников погибших военных) также попросил предоставить и данные паспорта мужа женщины. Мотив — чтобы родители вместе получили награду сына.





Угрозы от «Роскомнадзора»





Затем, как рассказала Светлана, ей позвонила женщина, представившаяся сотрудницей Роскомнадзора. На записи слышно, как она сообщает о «поступившей в ведомство информации» о беседе Светланы с мошенниками и предоставлении им паспортных данных.





«Сотрудница» настойчиво интересовалась, под каким предлогом у женщины были запрошены данные, и пригрозила ей какой-то проверкой. Но мать погибшего солдата была непреклонна, несмотря на все наезды и угрозы со стороны мнимой сотрудницы РКН. «Разбирайтесь. Это не ваше дело, а мое», — сказала Светлана, уже чувствуя какой-то подвох.





Вопрос «Чей Крым?» заставил бросить трубку





Жительница Кузбасса, устав от навязчивости и напора «сотрудницы Роскомнадзора», передала трубку своему супругу. Мужчина оказался не робкого десятка и сразу же представился юристом. Услышав это, «сотрудница РКН» решила действовать с наскока и сразу же пригрозила ему «направить запрос в соответствующие структуры» за предоставление персональных данных мошенникам.





В ответ мужчина спокойно пояснил, что мать солдата действительно могла в состоянии аффекта передать паспортные данные, но он не видит в этом проблемы. «Вы ошибаетесь», — заметила аферистка. «Мошенники будут пользоваться документами», — со знанием дела предупредила она мужчину.





Мнимая сотрудница РКН в дальнейшем постоянно наезжала на собеседника, требуя передать трубку Светлане под предлогом, что та нарушила закон и будет привлечена к ответственности за связь с мошенниками. Впрочем, мужчина был невозмутим, чем еще более выводил на эмоции «сотрудницу» РКН.





Она пыталась беспорядочно атаковать его вопросами, но когда услышала, что собеседник собирается сообщить о ее звонке в полицию, начала в ответ угрожать, что сама направит запись разговора в правоохранительные органы. Мужчина, вжившийся в роль «юриста», пристыдил «сотрудницу» за обвинения во лжи и решил задать вопрос в лоб: «Скажите, а чей Крым?». В ответ он услышал от мошенницы: «Я знала, что вы этот вопрос зададите. Это не касается темы нашего разговора». После этого «доблестная сотрудница РКН» бросила трубку и не удосужилась перезвонить абоненту. Говорить больше, видимо, было не о чем...





Любые разговоры о недополученных медалях и доплатах за них — типичная мошенническая схема!





Приведенный выше рассказ о неудавшейся схеме мошенников — классический «развод» людей, потерявших родных и близких на СВО. Часто мошенники, узнав личные данные жертв, затем звонят им от имени силовиков. Они говорят, что со счетов этих граждан происходят списания, в том числе на Украину, в счет финансирования террористических и экстремистских организаций. Людям угрожают «уголовкой» и убеждают, что в банке мошенники и эти деньги под угрозой, их надо обналичить и перевести на безопасный счет для проведения «бухгалтерской досудебной экспертизы».





Также мошенники могут отправить курьера. По их словам, это выездной инкассатор, ему нужно передать деньги, он якобы проведет проверку средств. Впоследствии звонки продолжаются, и неизвестные спрашивают о том, какие еще счета имеются, утверждая, что они тоже под угрозой. Все это происходит до тех пор, пока человек не поймет, что стал жертвой аферистов.





Чтобы защитить себя и своих близких от мошенников, помните: сотрудники государственных органов никогда не будут звонить родственникам погибших на СВО для оформления наград и выплат по телефону. Все это оформляется только через официальные учреждения: Минобороны, военкоматы, ВСЦ. Если вам или вашим близким звонят с подобными предложениями — прекратите разговор. Запишите номер, с которого звонят, и обратитесь в полицию.