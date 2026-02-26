В РПЦ предостерегли священников от использования ИИ в Великий пост при составлении проповедей

В РПЦ предостерегли священников от использования в Великий пост искусственного интеллекта (ИИ) при составлении проповедей.





«Церковь исходит из того, что замена коммуникаций человека с человеком на коммуникацию человека с машиной обедняет общение», — заявил Daily Storm замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.





«Церковь должна оставаться пространством межличностного общения, которое имеет незаменимую ценность», — подчеркнул представитель РПЦ.





О проблеме использования ИИ ранее высказалось руководство католиков. В частности, папа римский Лев XIV призвал священников отказаться от использования ИИ при подготовке проповедей и вернуться к «реальной жизни».





По мнению понтифика, проповедь должна быть актом личной веры, а ИИ «никогда не сможет делиться верой».





Лев XIV также предупредил об «обманчивых иллюзиях интернета», где погоня за лайками и подписчиками подменяет истинное служение. «Это не вы. Если мы не несем весть Иисуса Христа, возможно, мы ошибаемся», — сказал папа римский.