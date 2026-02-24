«Это был очень хороший и добрый мальчишка с открытой улыбкой!»: классная руководительница погибшего на Савеловском вокзале полицейского рассказала о нем

Около полуночи 24 февраля неизвестный возле Савеловского вокзала в Москве подошел к патрульным ДПС и привел в действие взрывное устройство. Один полицейский погиб и еще двое пострадали. Погибшему Денису Братущенко было 34 года, у него остались жена и двое детей. Родился и учился в Белгороде, а затем переехал работать в Москву. Его классная руководительница рассказала, что в детстве он был очень хорошим и добрым мальчишкой с открытой улыбкой. Педагог и одноклассники Дениса все еще не могут поверить в эту трагедию.





Учительница Дениса Братущенко в беседе с Daily Storm вспоминает о своем воспитаннике: «Денис пришел ко мне в 27-ю школу в 5-й класс, и до 9-го класса я была его классным руководителем.





Это был очень хороший и добрый мальчишка с открытой улыбкой! Порядочный, честный, очень смешливый. Мы все время с ним смеялись, и эта улыбка добрая у меня до сих пор стоит перед глазами. Был очень воспитанный мальчик и тактичный.





О будущем мы не разговаривали, и когда он решил после 9-го класса перейти в школу поближе к дому, я, конечно, расстроилась, потому что когда попадаешь стопроцентно в души детей, пускаешь в них корни, ты словно бы отрываешь их от себя. Но мы все равно поддерживали отношения и с семьей, и с мамой — очень порядочные люди.





И когда я сегодня об этом узнала, для меня, конечно, был шок! Я не знаю, как это можно перенести!





Такой Денис для меня будет, запомнится, никогда его не забуду: добрый, открытый мальчик! Очень порядочный. Дружить очень любил, чутко к слову «дружба» относился очень, для него это слово не просто значило «пообщаться». Друг для него действительно был настоящим человеком, который на помощь придет, потому что он сам такой же был!





Уже многие из нашего класса мне написали сегодня, все не верят… Мы хотим как-то родителям помочь. Если они в Белгороде, то обязательно придем. Для меня это трагедия, конечно!»





Другие знакомые рассказали, что Братущенко родился в Белгороде, здесь же учился в школе. Затем, по информации одной из знакомых, он окончил в городе школу милиции и уехал работать в Москву. Его жена тоже училась в Белгороде и переехала в столицу, где работает учительницей. У них двое детей.





В детстве Денис Братущенко был воспитанным и всегда здоровался со знакомыми, отмечает знавшая его жительница города.





«Дочка у меня постарше, бегали тут они вместе все, тусовались. Такой тихенький, спокойненький <...>. Маленький был — тут с детишками носился. Видела, что он ходит в школу — туда-сюда… Здоровался всегда, такой мальчик, нормальный, воспитанный», — сказала местная жительница корреспонденту Daily Storm.





О родителях Дениса знакомые тоже отзываются положительно. «Семья нормальная. Мама работала. Не знаю, где в последнее время, а в первое время она сюда приехала, по-моему, по распределению откуда-то, то ли из Астрахани… Не помню точно. И она работала дегустатором — рестораны, вот это все, этим занималась», — вспоминает собеседница.





«Родители замечательные <...>, тихие, спокойные. Я думаю, что правильный парень, 100%. Потому что у таких родителей не может быть другого», — добавил другой белгородец.