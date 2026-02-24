Замедление Telegram осложнило работу спасателей и волонтеров

Замедление работы Telegram в России сказалось на координации экстренных служб и волонтерских организаций, которые используют мессенджер для оперативного обмена информацией. О возникающих трудностях, в частности, достаточно эмоционально рассказал сотрудник МЧС, который ведет блог «Андрей Спасатель»: по его словам, из-за задержек сообщения о чрезвычайных происшествиях эмчеэсовцы получают с опозданием.





«Этим мессенджером мы активно пользуемся. Пользуются коллеги из пожарной охраны и скорой помощи. Поздравляю вас, «запретители и замедлители», вам удалось нас всех (оперативные службы) серьезно замедлить», — написал он в своем Telegram-канале.





Эту информацию подтвердила Daily Storm и волонтер в Белгороде. По ее словам, замедление мессенджера затрудняет обмен информацией о гуманитарном грузе и в целом тормозит работу. Такой же точки зрения придерживаются члены поискового отряда «Лиза Алерт»: на долгую отправку фотографий или необходимых документов тратится драгоценное время.





«Telegram является основным инструментом для коммуникации. Во многих случаях мы используем боты, которые вшиты в Telegram. При помощи этих ботов может заказываться оборудование, происходить какая-то регистрация людей и так далее. То есть у нас куча механизмов сейчас завязана на Telegram, и понятное дело, что нам это совершенно не полезно», — объяснили Daily Storm в пресс-службе поискового отряда.

10 февраля Роскомнадзор объявил, что начнет постепенное замедление работы мессенджера Telegram на территории России. По словам чиновников, ограничения вводятся из-за того, что платформа не исполняет российское законодательство и не противодействует мошенникам. Позже издание Reuters со ссылкой на пресс-службу мессенджера опубликовало опровержение: якобы ключи шифрования Telegram никто не взламывал.





24 февраля «Российская газета» со ссылкой на материалы ФСБ пишет, что российские спецслужбы проверяют основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Проверка началась в рамках расследования уголовного дела о содействии терроризму.