Продажи туров в Мексику продолжаются, несмотря на беспорядки, заявили в АТОР

Продажи туров в Мексику продолжаются, несмотря на беспорядки в стране, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. По его словам, по состоянию на 23 февраля в Мексике находятся порядка 3,5–5 тысячи россиян.





«На текущий момент рекомендации прекратить продажу туров со стороны регулятора и МИД РФ нет», — заявил Daily Storm Мурадян.





Он отметил, что массовых обращений к туроператорам, отмен туров или запросов на досрочный возврат пока не зафиксировано.





По его словам, по состоянию на 23 февраля в Мексике находятся порядка 3,5–5 тысячи россиян. Относительно небольшой поток связан с высокой стоимостью перелетов, отсутствием прямого авиасообщения и конкуренцией со стороны других популярных направлений, пояснил эксперт.





«Примерно 65–75% — самостоятельные путешественники, остальные — клиенты организованных туров. Также в стране проживает значительное число граждан РФ, прибывших ранее в рамках релокации», — уточнил он.





Средняя стоимость организованного тура в Мексику на одного человека на семь дней с размещением в двухзвездочном отеле без питания начинается от 220 тысяч рублей, что отражает дороговизну перелета, пересадки и общую стоимость размещения, добавил Мурадян.





«Если говорить о перспективах, безусловно, Мексика без прямого авиасообщения не является чем-то значимым в объеме выезда российских туристов. Сложности с логистикой и относительная дороговизна в сравнении с Доминиканой не позволяют делать объемы. Наши туристы в основном отдыхают на пляжных курортах Мексики, а значит, там риски намного меньше, чем в глубине страны. Но рекомендую соблюдать меры предосторожности, которые транслируют как местные власти, так и российские дипконсульства», — заключил вице-президент АТОР.





В Мексике после убийства наркобарона Немесио Осегера Сервантеса (Эль Менчо), которое произошло 22 февраля, по крайней мере в девяти штатах страны начались беспорядки.





Участники картеля «Новое поколение Халиско» (CJNG), лидером которого был Сервантес, начали, по словам местных жителей, акцию мести. Речь идет о поджогах автомобилей, магазинов, а также блокировании дорог.





Организация Эль Менчо действовала как де-факто правительство в бедных районах Халиско и других мексиканских штатов. Картель раздавал еду и медикаменты в той части Мексики, где центральное правительство имеет мало контроля, пишет издание The Wall Street Journal.