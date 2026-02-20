«Меня угрожают убить, а я просто люблю Родину»: исповедь директора колледжа, которую захейтили из-за слов о трусости молодежи

Неизвестные угрожают убийством директору новосибирского колледжа, назвавшей студентов трусами из-за их отказа служить по контракту операторами БПЛА на СВО. Об этом Daily Storm сообщила сама Мария Кирсанова. Она признает, что дала волю эмоциям, но не жалеет о своей речи.





Ранее директор Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Н.А. Лунина на «Уроке мужества» сказала старшекурсникам: «Когда я узнала о потребности в новобранцах, заявила, что наши дети первыми пойдут защищать Родину. А оказалось, что слова мои были напрасны: патриотов среди студентов почти нет, одни трусы, которые жалуются мамам». Эта речь Кирсановой попала в Сеть и вызвала резонанс.





«Меня даже угрожают убить. Облили грязью как могли. Не думала, что мои детки запишут это [выступление]. Честно, я не выдержу [хейта]. Наверное, может подорваться здоровье. В соцсетях и на электронную почту идут потоки оскорблений, очень неприличных слов. Пишут: «Да ты оглядывайся назад», «Да тебя завтра не будет», «Сучка, иди обвешайся гранатами или иди воюй на СВО». Одного мы вычислили в соцсетях: это украинец, проживающий в Лондоне», — рассказала Кирсанова.





Она призналась, что ей очень обидно из-за хейта в свой адрес. Женщина считает, что власти должны навести порядок с соцсетями. Потому что тех, кто пишет гадости, не всегда можно найти, посетовала собеседница.





Директор колледжа также после получения угроз и оскорблений уже написала заявление в Федеральную службу безопасности, которой нужно время на изучение вопроса.





Кирсанова пояснила, что никоим образом не хотела оскорбить студентов во время своего выступления: «Может, когда я говорила детям «трусливые», это было на эмоциях. Я люблю свою Родину и хочу, чтобы мои дети были такими же! Как я могла давить на студентов?! Я просто разочаровалась. Думала, что все они патриоты, а студенты оказались трусливыми».





При этом, подчеркнула Кирсанова, даже если бы была возможность отмотать время назад — она не жалеет о своей эмоциональной речи. Просто на сей раз она бы подобрала более мягкие выражения для аудитории. «А то, что я призывала детей любить Родину, — от этих слов никогда не откажусь!» — воскликнула директор.





«Зачем мы везде пишем программы о патриотизме, если нет у нас его сейчас?! Значит, мы, родители, школа не дорабатываем. Нет такого, чтобы как Матросов — взял и бросился на амбразуру! Нет таких героев!» — полагает она.





После появления записи в Сети и резонанса в СМИ и Telegram-каналах никто из студентов, по словам Кирсановой, не потребовал от нее извинений за слово «трусы». Родители детей также не держат зла на опытного наставника и к ней не обращались.





Поддержали директора колледжа и в Министерстве образования Новосибирской области. «Мне сказали сегодня: «Мария Владимировна, мы с вами, мы вас поддерживаем, вы молодец», — заявила Кирсанова. Она добавила, что не считает выступление перед студентами каким-то крамольным, и заметила, что само слово «трусы» можно понимать по-разному.