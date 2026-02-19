В Доме Романовых похвалили Карла III, но предупредили, что задержание брата короля — сильный удар по монархии

Лишенный титула принца младший брат короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор задержан. Он подозревается в связях с уличенным в педофилии и секс-торговле Джеффри Эпштейном во время своей работы спецпредставителем Великобритании по международной торговле и инвестициям. В Доме Романовых заявили Daily Storm, что скандал больно ударит по имиджу всей монархии, но при этом похвалили Карла III за принципиальность.





«Конечно, для любого сообщества такого рода деяния или даже подозрения в них являются большим ударом по репутации. Если же речь идет о монархии, которая воспринимается как главный хранитель традиционных семейных ценностей — это все еще более серьезно», — сказал директор канцелярии главы Российского императорского дома Александр Закатов.





Однако он призвал обратить внимание на то, что британский король отреагировал на случившееся правильно и дал добро на применение санкций против брата, даже не дожидаясь окончания громкого расследования.





«Уже только на основании слухов, где говорилось, что бывший герцог замешан в деле Эпштейна, он [Эндрю] был лишен всех титулов и полностью исключен из королевской фамилии. Я склонен полагать, что об этих делах [младшего брата] Карлу не было известно. А когда информация появилась — реакция королевского дома и лично короля была справедливой», — отметил представитель Дома Романовых.





Однако, считает собеседник, даже скандал такого масштаба не приведет к тому, что британскую монархию может ожидать крах в ближайшем будущем.





«Все понимают, что в семье не без урода, а такие случаи имеют место и в демократических государствах. Огромное число в тех же списках Эпштейна занимают республиканские политики, но никто же не говорит, что рухнут все республики. Поэтому не рухнет и монархия из-за этого [инцидента]. Тем более речь идет не о первом лице, а об одном из младших членов династии», — пояснил Закатов.





Говоря о задержании лишенного титула принца Эндрю, собеседник заметил, что на это были «серьезные основания», несмотря на существование презумпции невиновности.





«Естественно, ситуация с братом короля будет использована максимально для подрыва доверия к институту монархии. Когда мы рассуждаем с точки зрения политической, то можем сказать: «Вот до чего они [Запад] докатились и во что они превратились. Но когда все делается, чтобы дискредитировать вообще традиционные ценности в мире, — это плохо. Ответственность должен нести человек, совершивший преступление. Нельзя из-за одного забрызгать грязью всех», — уверен представитель Дома Романовых.





Он напомнил, что, к примеру, ранее в католической церкви были скандалы из-за выявленных случаев педофилии среди священнослужителей. Вообще, в любой религиозной или светской структуре может появиться человек, который будет тайно что-то аморальное делать, добавил Закатов.





«Но это не уничтожает саму институцию и сам комплекс ценностей. Это просто означает, что конкретный человек предал свои идеалы. Он преступник прежде всего перед своей семьей, государством, народом, монархией. Но это именно он — преступник, а не вся структура и весь строй», — подчеркнул собеседник.





Ранее в адрес Эндрю, когда он еще носил титул принца, поступали обвинения в тесных контактах с Эпштейном. СМИ писали, что одну женщину финансист Эпштейн отправил в Великобританию для сексуального контакта с Эндрю. По данным Би-би-си, встреча могла произойти в 2010 году в поместье Royal Lodge, где брат короля раньше проживал.





Кроме того, сообщалось, что среди опубликованных 30 января документов по делу Эпштейна фигурировали кадры с мужчиной, похожим на Эндрю.





Брат Карла III все время отрицал обвинения в свой адрес. В октябре 2025 года он сам отказался от титула герцога Йоркского и лишился членства в ордене Подвязки. Это высший рыцарский орден Великобритании.





Тогда же, в октябре, Карл III также лишил Эндрю королевских титулов. В заявлении Букингемского дворца говорилось, что санкции необходимы, несмотря на отрицание Эндрю обвинений по поводу его дружбы с Эпштейном.





Сам Карл III уже выразил готовность сотрудничать с правоохранителями при расследовании дела о возможном превышении полномочий его братом. «Позвольте мне заявить со всей ясностью: закон должен восторжествовать», — сказал король.





Банкир Джеффри Эпштейн был осужден в 2008 году за склонение несовершеннолетней к проституции. Бизнесмена повторно задержали в США летом 2019-го. Тогда ему предъявили обвинения в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний Эпштейн совершил суицид в камере СИЗО Манхэттена, не дожидаясь суда.