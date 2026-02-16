СПЧ предложит администрации президента новые идеи против «колумбайнов»*

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) направит в администрацию главы государства новые идеи, как бороться с «колумбайнами»*. Об этом сообщил правозащитник Кирилл Кабанов. Он считает, что школы зачастую скрывают от МВД данные о неадекватном и агрессивном поведении детей. Член СПЧ указал, что необходимость обязательного присутствия психолога в школах и иных общеобразовательных учреждениях бесспорна.





«В 2021 году СПЧ подготовил для президента доклад с предложениями изменить систему контроля для предотвращения «колумбайнов». В школах после этого были введены штатные психологи. Но надо решать проблемы буллинга, которые в школах скрывают. Это [буллинг] считается показателем неэффективной работы педагогов. Это надо менять! Нет эффективной глобальной системы», — заявил Daily Storm член СПЧ Кабанов.





По его мнению, следует организовать взаимодействие школы и силовиков и подробно прописать это на законодательном уровне. «Потому что нет правовой основы для обмена информацией между психологами и МВД», — полагает собеседник.





«Если у ребенка неадекватное поведение — есть методики, как отслеживать соцсети и конкретных людей. А сейчас школы не могут давать персональную информацию о ребенке, если он в чем-то подозревается. Ловить надо на профилактике», — уверен Кабанов.





Нужно вносить поправки в закон о передаче информации, и над этим документом уже работают в СПЧ, добавил правозащитник.





«Думаю и надеюсь, что в этом году мы работу над ним закончим. Предоставим информацию в администрацию президента, а там уже они решат, как данную инициативу реализовывать. На законодательном уровне надо договориться по поводу обмена информацией между образовательными учреждениями и правоохранительными структурами по профилактике выявления агрессивного поведения у учащихся», — заключил член СПЧ.





Сейчас в действующем законодательстве нет нормы, которая бы обязывала все школы страны включать в состав работников штатного психолога.





При этом закон «Об образовании в РФ» допускает создание психологических и других вспомогательных служб, но не устанавливает обязательного требования к школам иметь в штате психолога. На федеральном уровне такая обязанность законодательно не закреплена.





*«Колумбайн» — движение признано террористическим и запрещено на территории РФ.