Адвокат экс-зама Шойгу рассказал, что приговор генералу огласят в марте

Бывший заместитель министра обороны Павел Попов, находящийся в СИЗО «Лефортово» по делу о коррупции, до сих пор жалуется на проблемы со здоровьем. Об этом Daily Storm рассказал адвокат генерала Денис Сагач. По его словам, приговор экс-заму бывшего главы Минобороны Сергея Шойгу вынесут в марте нынешнего года.





При этом генерал вину не признает по всем пунктам с момента ареста и мучится из-за проблем при ходьбе, отметил адвокат.





«Он все также передвигается по изолятору с ходунками. Со здоровьем ничего нового. Наши все ходатайства о его переводе на домашний арест отклонены во всех инстанциях. Дальше скоро прения сторон ждем. Ориентировочно в марте приговор будет. Вину генерал не признает ни по делу о взятках, ни по мошенничеству», — сказал защитник Попова.





Он заметил, что генерал стойко переносит все условия в течение полутора лет в следственном изоляторе. За это время его ни разу не посещали представители ОНК или другие общественники, утверждает адвокат.





«Попов как не хотел обращаться с открытым письмом к президенту, так и его позиция не изменилась. Он никуда не писал прошения. Про его участие в СВО тоже речи не идет в связи с состоянием здоровья и почтенным возрастом», — добавил Сагач.





17 июня 2024 года Павел Попов и еще три замминистра обороны — Руслан Цаликов, Николай Панков и Татьяна Шевцова — были отправлены в отставку. Всех их новый глава ведомства Андрей Белоусов поблагодарил за многолетнюю ответственную работу и пожелал успеха в дальнейшей деятельности.





Попова задержали 29 августа 2024 года. Генерала обвиняют по нескольким статьям: получение взятки, мошенничество, незаконное хранение оружия, служебный подлог и превышение должностных полномочий. Имущество Попова арестовано.





По данным СК, в 2022–2024 годах Попов, заместитель начальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал Владимир Шестеров и директор военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Вячеслав Ахмедов похитили деньги из бюджета «путем внесения в документацию заведомо ложных сведений о выполненных строительных работах в парке «Патриот».





Генерал армии Павел Попов ранее был награжден различными орденами и медалями, среди которых: орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орден Александра Невского, орден Почета, орден «За военные заслуги», орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.