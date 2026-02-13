Новости
Новости 18+
St
Адвокат экс-зама Шойгу рассказал, что приговор генералу огласят в марте
18+
Павел Попов обвиняется в мошенничестве, связанном с хищением средств при эксплуатации парка «Патриот» Коллаж: Daily Storm
Общество

Адвокат экс-зама Шойгу рассказал, что приговор генералу огласят в марте

Павел Попов обвиняется в мошенничестве, связанном с хищением средств при эксплуатации парка «Патриот»

Коллаж: Daily Storm

Бывший заместитель министра обороны Павел Попов, находящийся в СИЗО «Лефортово» по делу о коррупции, до сих пор жалуется на проблемы со здоровьем. Об этом Daily Storm рассказал адвокат генерала Денис Сагач. По его словам, приговор экс-заму бывшего главы Минобороны Сергея Шойгу вынесут в марте нынешнего года.


При этом генерал вину не признает по всем пунктам с момента ареста и мучится из-за проблем при ходьбе, отметил адвокат.


«Он все также передвигается по изолятору с ходунками. Со здоровьем ничего нового. Наши все ходатайства о его переводе на домашний арест отклонены во всех инстанциях. Дальше скоро прения сторон ждем. Ориентировочно в марте приговор будет. Вину генерал не признает ни по делу о взятках, ни по мошенничеству», — сказал защитник Попова.


Он заметил, что генерал стойко переносит все условия в течение полутора лет в следственном изоляторе. За это время его ни разу не посещали представители ОНК или другие общественники, утверждает адвокат.


«Попов как не хотел обращаться с открытым письмом к президенту, так и его позиция не изменилась. Он никуда не писал прошения. Про его участие в СВО тоже речи не идет в связи с состоянием здоровья и почтенным возрастом», — добавил Сагач.


17 июня 2024 года Павел Попов и еще три замминистра обороны — Руслан Цаликов, Николай Панков и Татьяна Шевцова — были отправлены в отставку. Всех их новый глава ведомства Андрей Белоусов поблагодарил за многолетнюю ответственную работу и пожелал успеха в дальнейшей деятельности.


Попова задержали 29 августа 2024 года. Генерала обвиняют по нескольким статьям: получение взятки, мошенничество, незаконное хранение оружия, служебный подлог и превышение должностных полномочий. Имущество Попова арестовано.


По данным СК, в 2022–2024 годах Попов, заместитель начальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал Владимир Шестеров и директор военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Вячеслав Ахмедов похитили деньги из бюджета «путем внесения в документацию заведомо ложных сведений о выполненных строительных работах в парке «Патриот».


Генерал армии Павел Попов ранее был награжден различными орденами и медалями, среди которых: орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орден Александра Невского, орден Почета, орден «За военные заслуги», орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Еле ходит, лишен передач, но Путину жаловаться не будет: адвокат Павла Попова рассказал о буднях генерала в СИЗО

Бывший замглавы Минобороны, обвиняемый в коррупции, похудел более чем на 40 килограмм и вину не признает 20 октября 2025
Dailystorm - Еле ходит, лишен передач, но Путину жаловаться не будет: адвокат Павла Попова рассказал о буднях генерала в СИЗО
#адвокат #уголовное дело #генерал #минобороны рф #павел попов
Загрузка...
Загрузка...