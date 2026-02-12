«Пока мы живы, мы будем помнить». Служившие в Афганистане медсестры поделились воспоминаниями с молодежью

В творческой резиденции «Молодежь Москвы. Родина» в годовщину вывода войск из Афганистана прошел день памяти воинов-интернационалистов. Посетители смогли увидеть тематическую фотовыставку, созданную ветераном-афганцем Виктором Хабаровым.





Также все желающие могли пообщаться с двумя медсестрами, работавшими в военном госпитале в Шинданде во время конфликта. Лариса Оруджова вспомнила, как к ним относились местные жители:





«Наши медики и войска помогали местному населению, чего никогда не делали американцы. Мы строили детские сады и дома, раздавали гуманитарную помощь. Поэтому они к нам, шурави, очень хорошо относились».





Ирина Стрелкова объяснила собравшимся, что для нее значит дата 15 февраля:





«Вспоминаем тех, кто не вернулся, отдаем дань памяти у мемориалов. Встречаемся еще — те, кто жив. Хотя каждый раз заметно становится, что редеют наши ряды. Кто-то уходит, у кого-то уже нет сил по состоянию здоровья. Пока мы живы, мы будем помнить».





В рамках мероприятия Оруджова и Стрелкова поделились воспоминаниями, эмоциями, рассказали о быте, чувстве долга и трудных решениях.





Всем гостям мероприятия также показали художественный фильм «Бессмертные» Тиграна Кеосаяна. Картина повествует о молодых людях, который прошли через войну в Афганистане и, вернувшись к мирной жизни, пытаются вновь адаптироваться к ставшей непривычной среде.