Работает, привилегий нет. Как отбывает срок экс-генерал Иван Попов в ИК под Москвой, где плетут сети для СВО и собирают розетки

Колония, где отбывает срок экс-генерал Иван Попов, поставляет маскировочные сети для СВО. Об этом сообщил Daily Storm председатель общественного совета при ГУФСИН России по Московской области Сергей Леонов. По его словам, в этой ИК есть пекарня, швейный цех и другие производства, причем новое руководство колонии ищет еще варианты, как занять трудом заключенных.





Сам бывший военачальник работает на производстве в ИК №6 в Коломне и на условия содержания не жалуется, отметил Леонов. По его словам, в ИК есть пекарня, швейный цех и другие производства.





«Работа у осужденных точно есть! В том числе и сети маскировочные на нужды СВО плетут», — сказал общественник.





У Попова никаких привилегий нет, несмотря на былое генеральское звание, и от работы он не отлынивает, заверил Леонов.





«Большинство осужденных трудоустроены там. Я с ним [Поповым] виделся и общался. Жалоб на условия содержания у экс-генерала точно нет! Сам Попов обязан работать по закону и не может отказаться от труда. Это будет грубейшим нарушением. Потому что состояние здоровья позволяет и он не пенсионного возраста», — пояснил собеседник.





Во время недавнего визита в исправительную колонию он видел, как осужденные собирают и какие-то электрические приборы. Леонов допустил, что Попов тоже может в этом деле быть задействован.





«Работа не сильно сложная. Больше поточная», — заметил Леонов, добавив, что в колонии многие заключенные могут получить профессию, в частности на швейном производстве.





«Вообще, в колонии, как и в бане, все равны. Никто не смотрит на статус Попова. Сидят и академики, и политики. Никаких привилегий у Попова в принципе не может быть по закону. Разве что уважение среди людей. Попов, по крайней мере, не хвалился тем, что получал поощрения от администрации. Но претензий к нему нет и конфликтов с его участием — тоже», — рассказал Леонов.





Бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова силовики задержали весной 2024 года по подозрению в хищении металлопроката на сумму свыше 105 миллионов рублей.





Как считает следствие, Попов причастен к хищению более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, предназначенного для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области.





По данным Следственного комитета, генерал подписал документы с ложной информацией о поступлении в армию металлопроката, в то время как его вывезли в другой регион третьи лица.





Дело было возбуждено по статьям «Служебный подлог» и «Мошенничество в особо крупном размере». С момента задержания Попов отвергал все обвинения.





2-й Западный окружной военный суд оставил без изменений приговор бывшему военачальнику. Таким образом, решение Тамбовского гарнизонного военного суда, приговорившего Попова к пяти годам лишения свободы и штрафу 800 тысяч рублей, вступило в законную силу. Сослуживцев Попова на процессе обжалования ему приговора не было.