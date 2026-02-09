«Кидала на бабки»: знакомая рассказала о предполагаемой соучастнице покушения на генерала Минобороны Алексеева

Знакомая рассказала о Зинаиде Серебрицкой, подозреваемой в пособничестве в нападении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. По словам женщины, предполагаемая преступница обладала сложным характером и на ней висели долги перед коллегами.





«Мутная она барышня. Ее коллеги отзываются вообще очень негативно о ней. Я ее несколько лет знаю. Часто к ней заходила в магазин «Фермер». Она сама родом из Луганска. И очень агрессивно реагировала на мои вопросы, как там жизнь вообще», — сообщила Daily Storm Диана (имя изменено).





Она добавила, что у предполагаемой сообщницы преступников дочь живет в Харькове: «Я спрашивала, как обстановка, а эта Елизавета прямо рычала на меня».





По словам собеседницы, эта женщина была «все время себе на уме» и в целом вела себя странно.





«Не могу сказать, что это позитивный человечек. Вообще, она многих девочек из числа новеньких коллег кидала на бабки. Продавщицы мне рассказывали, как она их обманывала. <...> Помню, что она говорила о планах уехать в Израиль. По их словам, у нее там ребенок. Сейчас все в шоке от новостей про нее, конечно. Даже мыслей не было, что эта дамочка может быть замешана в таких громких делах!» — сказала Диана.





Киллеры минимум полтора месяца следили за генералом и подселили к нему в дом свою пособницу — ей единственной удалось сбежать на Украину, писали Telegram-каналы. Они сообщали, что 54‑летняя Зинаида искала квартиру в ЖК на Волоколамском шоссе, чтобы жить рядом с военным. Женщине удалось снять квартиру в двух этажах от него.





По данным СМИ, все это время она знакомилась с соседями и активничала в домовом чате: обращалась к жильцам за помощью, а параллельно — собирала данные о передвижениях генерала и выведывала информацию о доступе в дом. Так, за несколько дней до покушения она узнала код от домофона под предлогом того, чтобы в подъезд смогла попасть ее дочь.





6 февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Алексеева, его госпитализировали.





В ФСБ заявили, что исполнителя покушения на Алексеева Любомира Корбу задержали в Дубае и передали России. По данным СК, Корба прибыл в Москву в конце декабря прошлого года по заданию спецслужб Украины для совершения теракта.





Установлены пособники преступления — граждане РФ Виктор Васин 1959 года рождения и Зинаида Серебрицкая 1971 рождения. Васин был задержан в Москве, а Серебрицкая успела скрыться на Украине.