Между статистикой и реальностью: сколько на самом деле зарабатывают учителя в российских школах

Из учителей в блогеры





История педагога-организатора из Тюменской области Анастасии Шумиловой началась в 2023 году. Девушка опубликовала в своих социальных сетях видеообращение, в котором рассказала, что ее заставляют уволиться из школы. Причиной стали личные фотографии Шумиловой, где она в открытой одежде курила кальян. Фотографии нашел местный активист из Ишима Владимир Воронин и опубликовал пост, где задался вопросом: нужны ли школе такие кадры? Корреспондент Daily Storm не смог найти оригинальный пост, но эту же информацию подтвердила сама Анастасия Шумилова.

«Воронин выставил мою фотографию в интернете и написал, что я якобы через постель попала в школу. И восьмая школа принимает на работу вот такие кадры, как я — якобы недостойная девушка. И все, мне сказали: «Либо удаляй все фотографии, закрывай и больше ничего не выкладывай, либо увольняйся по собственному желанию», — вспоминает Анастасия.





Она добавила, что не собиралась удалять фотографии. Педагог мечтала стать моделью и посвятила этому увлечению 10 лет жизни.

Спустя несколько дней Анастасия написала на общественника заявление в прокуратуру. В разговоре с Daily Storm она упомянула, что попытки призвать блогера к ответственности не увенчались успехом. Также она рассказала, что после публикации общественника на нее обрушилась волна хейта: якобы фотографии были слишком провокационными. Однако были и те, кто поддержал молодую учительницу — за пределами школы учитель имеет право на личную жизнь.





«Я пробовала отстоять свою позицию через закон: обращалась в прокуратуру, в полицию, в суд, но везде были отказы», — отмечает Шумилова.





По ее словам, через несколько лет она переосмыслила ситуацию с увольнением. После ухода из школы девушка начала развивать собственный блог и начала зарабатывать больше, чем в школе.





﻿Региональные СМИ сообщали, в ишимской школе №8 педагог-организатор получала 15 тысяч в месяц. Как уточняла Шумилова, в школе она отработала неделю. По данным Росстата, в 2023 году средняя зарплата учителя в Тюменской области составляла 57,7 тысячи рублей.

После огласки истории со скандальным увольнением девушку начали приглашать на разные шоу. Так, учительница из Ишима стала участницей передачи «Мужское/Женское». Она хотела восстановить свою репутацию и доказать, что общественник украл ее фотографии. Тогда девушка осталась без поддержки: даже близкие были уверены, что «она едет позориться».





Сейчас Анастасия Шумилова продолжает развивать свой блог. В 2024 году она стала победительницей конкурса «Топ-модель России XL». Ради участия в конкурсе она приезжала в Москву и завоевала гран-при, обойдя 16 конкурсанток.

«Возможно, работать в школе — это вообще было не мое. За копейки вкалывать, как конь? Нет, спасибо. Мне лучше лежать на кровати и зарабатывать миллионы как блогер и заниматься любимым делом. У меня сейчас жизнь лучше, чем могла быть, если бы я осталась в школе», — рассказала собеседница Daily Storm.