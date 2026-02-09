Между статистикой и реальностью: сколько на самом деле зарабатывают учителя в российских школах

Каждый раз после школьных трагедий общество ищет виноватых. За последние месяцы в разных регионах произошли нападения, поножовщина, поджоги. Новости о школах все чаще звучат как сводки происшествий. И в обсуждениях неизменно появляется один и тот же тезис: «Учителя не уследили». Им ставят в вину все — от поведения подростков до атмосферы в классах. Но за этим обвинением почти не звучит другой вопрос: в каких условиях сегодня работают сами педагоги, сколько они получают, какую нагрузку несут и сколько ответственности на них фактически переложено. Разговор о безопасности в школе все чаще упирается не только в металлодетекторы и инструкции, но и в состояние самой профессии, из которой люди уходят быстрее, чем система успевает находить замену.
История педагога-организатора из Тюменской области Анастасии Шумиловой началась в 2023 году. Девушка опубликовала в своих социальных сетях видеообращение, в котором рассказала, что ее заставляют уволиться из школы. Причиной стали личные фотографии Шумиловой, где она в открытой одежде курила кальян. Фотографии нашел местный активист из Ишима Владимир Воронин и опубликовал пост, где задался вопросом: нужны ли школе такие кадры? Корреспондент Daily Storm не смог найти оригинальный пост, но эту же информацию подтвердила сама Анастасия Шумилова.
«Воронин выставил мою фотографию в интернете и написал, что я якобы через постель попала в школу. И восьмая школа принимает на работу вот такие кадры, как я — якобы недостойная девушка. И все, мне сказали: «Либо удаляй все фотографии, закрывай и больше ничего не выкладывай, либо увольняйся по собственному желанию», — вспоминает Анастасия.
Она добавила, что не собиралась удалять фотографии. Педагог мечтала стать моделью и посвятила этому увлечению 10 лет жизни.
Спустя несколько дней Анастасия написала на общественника заявление в прокуратуру. В разговоре с Daily Storm она упомянула, что попытки призвать блогера к ответственности не увенчались успехом. Также она рассказала, что после публикации общественника на нее обрушилась волна хейта: якобы фотографии были слишком провокационными. Однако были и те, кто поддержал молодую учительницу — за пределами школы учитель имеет право на личную жизнь.
«Я пробовала отстоять свою позицию через закон: обращалась в прокуратуру, в полицию, в суд, но везде были отказы», — отмечает Шумилова.
По ее словам, через несколько лет она переосмыслила ситуацию с увольнением. После ухода из школы девушка начала развивать собственный блог и начала зарабатывать больше, чем в школе.
Региональные СМИ сообщали, в ишимской школе №8 педагог-организатор получала 15 тысяч в месяц. Как уточняла Шумилова, в школе она отработала неделю. По данным Росстата, в 2023 году средняя зарплата учителя в Тюменской области составляла 57,7 тысячи рублей.
После огласки истории со скандальным увольнением девушку начали приглашать на разные шоу. Так, учительница из Ишима стала участницей передачи «Мужское/Женское». Она хотела восстановить свою репутацию и доказать, что общественник украл ее фотографии. Тогда девушка осталась без поддержки: даже близкие были уверены, что «она едет позориться».
Сейчас Анастасия Шумилова продолжает развивать свой блог. В 2024 году она стала победительницей конкурса «Топ-модель России XL». Ради участия в конкурсе она приезжала в Москву и завоевала гран-при, обойдя 16 конкурсанток.
«Возможно, работать в школе — это вообще было не мое. За копейки вкалывать, как конь? Нет, спасибо. Мне лучше лежать на кровати и зарабатывать миллионы как блогер и заниматься любимым делом. У меня сейчас жизнь лучше, чем могла быть, если бы я осталась в школе», — рассказала собеседница Daily Storm.
По данным Росстата, с января по июнь 2024 года средняя зарплата учителя составила 63,8 тысячи рублей. Как отмечает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru, за год зарплата учителей выросла на 19%. Сейчас медианная зарплата в вакансиях для преподавателей составляет 54,4 тысячи рублей.
Daily Storm изучил предлагаемые педагогам вакансии в разных регионах России. Например, в Тюмени учителю математики предлагают зарплату от 50 до 70 тысяч рублей при графике шесть рабочих дней в неделю, а педагогу-организатору от 40 тысяч рублей в государственной школе. Между тем в архиве вакансий центра занятости города Ишим в 2024 году была открыта вакансия педагога-организатора с зарплатой от 25 тысяч рублей.
Аналогичная ситуация с зарплатами учителей складывается на Дальнем Востоке. На портале «Работа в России» учителю истории в селе Вострецово предлагают зарплату от 60 до 70 тысяч рублей. На этом же сайте была опубликована вакансия учителя физики в городе Артем. При полной нагрузке педагогу обещали зарплату от 50 до 65 тысяч рублей. При этом, по данным Росстата, средняя зарплата педагога в Приморском крае в период с января по июнь 2024 года составила 96,8 тысячи рублей. По словам собеседника Dailly Storm, в маленьких сельских школах учителя получают от 25 до 35 тысяч.
Как отмечает наша героиня из Екатеринбурга, ее зарплата составляет в среднем 50-60 тысяч, но нагрузка несоизмерима. Помимо работы на основной ставке женщина проводит дополнительные часы по алгебре у 7-х и 8-х классов. Однако женщина является педагогом класса коррекции и математика — это не ее основная специализация. Из-за нехватки учителей она берет дополнительную нагрузку. По данным Росстата, средняя зарплата учителя в Свердловской области составляет 75,3 тысячи рублей.
В январе «4 канал» сообщал, что в Екатеринбурге за 2024 год учителям недоплатили 500 тысяч рублей. После проверки выяснилось, что педагогам должны были проиндексировать зарплату за 2023/2024 учебный год и за январь — август 2024 года. После увольнения 11 учителей не получили положенные выплаты.
На условиях анонимности бывший учитель из Приморского края рассказал, почему предпочел работать завхозом в школе, а не преподавать детям историю. Мужчина живет в одном из сел недалеко от Владивостока. Там же в местной школе он и работал. Сначала учителем, а потом завхозом. Выполнял самые разные работы: от покраски бордюров до мытья полов.
«Дети — это самые непредсказуемые создания. Бывают случаи, когда они хамят и грубят учителям, но это ладно. После проведенных часов учитель вынужден заполнять огромное количество бумаг — планы уроков, журналы и прочее. Времени на преподавание остается минимум», — рассказал Daily Storm Антон (имя изменено).
После 15 лет работы в школе он ушел в другую сферу. Антон не раскрывает, чем занимается сейчас, потому что опасается осуждения от своих знакомых. По его словам, в селе в принципе тяжело найти работу и люди стараются держаться за свои места. В основном это школы и местные фельдшерско-акушерские пункты.
Как отмечает мужчина, его зарплата в статусе учителя составляла около 20 тысяч. Он добавил, что покупка угля на зиму обходится в 38 тысяч, а за дрова он отдал пять тысяч. По его словам, именно столько он тратил на подготовку дома к зиме. В некоторых приморских селах до сих пор можно встретить дома с печным отоплением.
О причинах окончательного ухода из школы Антон не любит рассказывать. Мужчина считает, что увольнение на эмоциях было крайней мерой. После увольнения он три месяца искал работу.
«Мне до сих пор смешно. Я 10 лет в нашем климате отработал на улице без каких-либо надбавок. Хотя порой приходилось полный рабочий день проводить на морозе в минус 20 — минус 30 градусов. А теперь работаю дома в комфорте, а надбавка за вредный климат есть», — улыбается наш собеседник.
Между тем, по данным мэрии Владивостока, средняя начисленная зарплата учителя составляет 91,7 тысячи рублей. В опубликованных вакансиях за 2026 год сельскому учителю предлагают от 30 до 50 тысяч.
Крик души учителя из Хабаровска
Ранее мы уже писали об учителе истории и обществознания школы №33 Хабаровска Вячеславе Пильникове, который во время занятия «Разговоры о важном» обсудил с учениками тему низких зарплат педагогов, приведя примеры из мультфильмов «Чиполлино» и «Сказка о попе и о работнике его Балде». После урока в школу пришла комиссия из шести сотрудников городского управления образования — педагогу устроили внеплановую проверку.
По словам Пильникова, проверяющие пытались доказать, что он «самовольно изменил тему урока». Учитель настаивает: разговор проходил в рамках заявленной темы. На встречу с комиссией он пригласил профсоюзных юристов. Решение по итогам проверки чиновники директору школы до сих пор не передали.
Педагог работает в школе пять лет, работает на две ставки и ведет классное руководство. Его фактический доход около 50 тысяч рублей на руки. В интервью он сравнил оплату труда учителей с доходами в других сферах и привел расчет: по его словам, регион оценивает урок школьного учителя примерно в 170 рублей, что в разы ниже стоимости часа репетитора.
Пильников выступает за введение единой федеральной ставки оплаты труда не ниже двух МРОТ за ставку. Он признается, что опасается давления и возможного увольнения, но не жалеет о поднятой теме:
«Если учителя будут молчать, проблема никогда не решится».
История получила общественный резонанс и стала частью акции педагогов «Урок трудовых прав», прошедшей в ряде регионов России.