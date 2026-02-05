«Класс загорелся, а учительница сбежала первой»: мама ученика, попавшего в реанимацию, рассказала о нападении на школу в Красноярске

Мама ученика из Красноярска, попавшего в реанимацию после того как восьмиклассница устроила поджог в школе и напала на сверстников с молотком, пожаловалась на бездействие педагогов и охранников. По словам женщины, ее сыну даже не оказали первую помощь. Другие родители детей в общении c Daily Storm также посетовали на то, что в школе и ранее были случаи травли, но работники учреждения не обращали на это внимания.





«Сын прибежал окровавленный и стонал от боли»





Жительница Красноярска Гульнара сообщила, что в момент ЧП была на работе. Благо, она находилась рядом с домом, куда примчал сынишка с ожогами, признается женщина. «Никакой помощи ему не оказали. Удивляет такое халатное отношение. Он окровавленный, стонал от боли. Никто в школе не помог ему. Я уже дома вызвала скорую. Не понимаю, почему та же охрана школы не помогла сыну, на котором одежда полыхала», — рассказала женщина Daily Storm.





По ее словам, сын сидел за первой партой, поэтому горящая тряпка прилетела прямо в него. «Мне интересно, почему учительница алгебры оставила детей и просто убежала из класса в этот момент. А сыну помог его одноклассник Степа потушить книжкой огонь. Сын был в шоковом состоянии, спустился со второго на первый этаж школы и потом ему сказали другие дети: «Беги домой».





Женщина рассказала, что, по словам сына, совершившая нападение восьмиклассница улыбалась, когда кидала горящую тряпку. Сама девочка была замкнутая, ни с кем в классе не общалась, отметила собеседница.





«Нурик ранее сидел с ней [нападавшей] за одной партой. Но они не разговаривали даже. По его словам, во время урока она заходила в приложения маркетплейсов и смотрела, какие можно ножи, топоры купить. Нурик думает, что Влада уже готовилась к нападению», — добавила Гульнара.





Медики оценивают состояние ее сына как тяжелое. Подросток по-прежнему находится в реанимации: «Лицо чистое, он дышит, разговаривает. Только рука и спина с серьезными ожогами. Там раны глубокие. Но меня гложет, почему учитель сбежала из класса и почему охрана не оказала первую медпомощь сыну», — призналась мать школьника.





Учитель предлагала детям совершить суицид вместе с родителями





По утверждению одной из мам, травля учеников в этом учебном учреждении наблюдалась давно, но педагоги закрывали на это глаза.





«Там на самом деле всех социальных педагогов гнать нужно было давно! Буллинг колосился буйным цветом всегда! А они курильщиков ловили для галочки! Показать,что работа ведется! Учителей вознесли на пьедестал из-за дефицита кадров. А некоторые из них травили детей пожестче, чем подростки!» — считает жительница Красноярска.





Она призналась, что угрожала администрации школы обращением в департамент образования. По словам женщины, у всего класса был конфликт с учителем математики, которая в агрессивной форме отвечала всем, в том числе и взрослым.





«Она [педагог] предлагала детям [совершить самоубийство] вместе с родителями! А также заявляла, что у нее связи «в суде»!» — сказала женщина.





Еще одна мама учеников этой школы сообщила Daily Storm, что у родителей имелись вопросы и к охране школы. «Никто не досматривал школьников. Это тяжело физически, когда 800 человек утром надо проверить. Металлические рамки стояли формально. Хотя ЧОП получает деньги за охрану, но я ни разу не видела, чтобы кого-то из детей досматривали серьезно», — заявила женщина.





Она добавила, что после ЧП контроль охраны усилен — на всех входах дежурят сотрудники ЧОП и работники администрации. Все металлоискатели включены и находятся в активном режиме — каждый входящий проходит проверку, заметила собеседница.





Инцидент произошел 4 февраля, когда одна из учениц принесла в школу горючее вещество, подожгла и бросила горящую тряпку в класс. Возбуждены уголовные дела по статьям «покушение на убийство», «халатность» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».