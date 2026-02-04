Гнобили на глазах педагога: общественники жаловались на красноярскую школу, где ученица устроила поджог

В красноярской школе, где ученица подожгла одноклассников, целый год травили маленького мальчика, а учителя игнорировали буллинг, рассказал Daily Storm директор организации «Межрегиональный центр по правам детей» Павел Пугачев.





В конце 2025-го в центр поступило обращение от родителей одного из второклассников школы. Взрослые рассказали, что в школе «Комплекс Покровский» в течение года их ребенка систематически травили сверстники.





«Мальчика гнобил весь класс. <...> Ребенка постоянно задирали. Педагог же просто игнорировал эти факты», — продолжил Пугачев.





Его центр направил несколько писем в надзорные органы. В связи с чем Министерство образования Красноярского края организовало проверку. Специалисты изучили записи с камер видеонаблюдения. На них видно, как один из второклассников срывается с места и избивает сверстника. Однако находившаяся рядом учительница никак на это не реагирует.





«Спокойная реакция учителя на поведение учащихся может свидетельствовать о недостаточности применяемых форм, средств, методов воспитания в образовательной организации и их соответствия возрастным, психофизическим особенностям, интересам и потребностям обучающихся, а также о признаках отсутствия безопасных условий воспитания обучающихся и их присмотра», — говорится в реестре проверок.





Руководству школы вынесли предостережение 4 февраля 2026 года.





В этот день одна из учениц совершила поджог в здании. Как передавали СМИ, пострадали пять детей и педагог, один из подростков находится в тяжелом состоянии.





Ученики вспоминали, что девочка была тихой и неприметной. Никто не ожидал, что она решится напасть на детей.