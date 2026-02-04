В Красноярске напавшая на одноклассников школьница пыталась покончить с собой на глазах у сотрудников Росгвардии

Ученица восьмого класса пыталась совершить самоубийство на глазах сотрудников Росгвардии, которые ее задерживали. Об этом сообщает источник Daily Storm.





«Когда зашли росгвардейцы — девочка сидела на полу у актового зала на втором этаже. Суицид она не успела сделать», — заявила жительница Красноярска, ссылаясь на информацию от своих знакомых учащихся школы.





По заверению собеседницы, девочка оперативно получила помощь от медиков и ее жизни сейчас ничего не угрожает.





Ученики отмечают: восьмиклассница была тихой и неприметной, поэтому никто не ожидал, что она «слетит с катушек» и решится на поджог и нападение на детей.





«На переменах она постоянно ходила одна и сидела в самых отстраненных местах школы. Постоянно в телефоне», — рассказал об устроившей переполох в учебном учреждении наш источник.





По его утверждению, в данной школе травле подвергались немало детей. В частности, над одной девочкой сверстники насмехались из-за ее полноты, а над другой ученицей — по причине ее низкого роста. «Можно пожаловаться классным руководителям, но не сильно это помогает», — призналась собеседница.





Всего, по последним данным, в результате ЧП пострадали пять школьников и один педагог. У одного ребенка ожоги 40% тела, у двоих — 15-20%. Еще двое доставлены в больницу с черепно-мозговыми травмами после удара молотком.





Накануне нападения несовершеннолетняя отправила в школьный чат стикер с горящим человеком и подписью: «Сжечь заживо». Она также устроила голосование в своем канале, спросив, кого ей первой «устранить» — учителя истории или химии. Аккаунт, предположительно, принадлежащий поджигательнице, теперь удален, пишут СМИ.