В России с трудом открываются сайты крупнейших британских СМИ

В России возникли сложности с загрузкой сайтов крупных медиахолдингов Великобритании. На это обратил внимание Daily Storm. 


Есть в том числе проблемы с доступом к The Times, The Telegraph и The Sun. На одних ресурсах главная страница зависает при загрузке, на других — сразу исключается возможность зайти.


Предположительно, ситуация может зависеть от провайдера. Ни одно из перечисленных изданий не входит в черный список Роскомнадзора. 


В то же время на сайты таких изданий, как Financial Times и The Guardian, можно зайти спокойно, убедился Daily Storm.

