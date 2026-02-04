В Красноярске в результате нападения школьницы пострадали пятеро детей и учитель

Пятеро детей и учитель пострадали при нападении в школе Красноярска, пишет ТАСС со ссылкой на источник. Один из подростков находится в тяжелом состоянии в ожоговом центре, сообщает собеседник издания NGS24.RU.





Восьмиклассница бросила горящую тряпку в кабинет, где находились дети, и ударила нескольких учеников «предметом, похожим на молоток», сообщили в краевом МВД.





Отмечается, что 14-летняя ученица анонсировала поджог в школьном чате. По неподтвержденным данным, подросток даже устроила опрос, на кого напасть, но никто из участников беседы не придал этому значения.





Одноклассники характеризуют нападавшую как тихую и необщительную, однако травли, по их словам, не было: она сама не шла на контакт.





Подозрительные сообщения перед нападениями публиковали раньше и другие подростки: девятиклассник Вадим в Уфе (3 февраля) и семиклассник Данис в Нижнекамске (22 января). Последний в чате использовал тот же лозунг, что и подросток, атаковавший школу в Одинцове в декабре.