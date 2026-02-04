Новости
В Красноярске восьмиклассница подожгла сверстников и устроила пожар в школе
По предварительным данным, она пронесла в здание бутылку с бензином Фото: Нейросеть
Восьмиклассница облила бензином и подожгла одноклассников в Красноярске. Все произошло в школе №153. 


Ученица восьмого класса пронесла в туалет бутылку с бензином, облила сверстника и подожгла. У него ожоги спины, лица и конечностей. 

По другим сведениям, несовершеннолетняя подожгла крышку унитаза, а потом зашла в класс и стала обливать бензином детей. Трех учеников на скорой доставили с ожогами из школы в больницу, сообщил Минздрав Красноярского края. 


Нападавшую задержали. Выясняются подробности происшествия. 

