В Красноярске восьмиклассница подожгла сверстников и устроила пожар в школе

Восьмиклассница облила бензином и подожгла одноклассников в Красноярске. Все произошло в школе №153.
Ученица восьмого класса пронесла в туалет бутылку с бензином, облила сверстника и подожгла. У него ожоги спины, лица и конечностей.
По другим сведениям, несовершеннолетняя подожгла крышку унитаза, а потом зашла в класс и стала обливать бензином детей. Трех учеников на скорой доставили с ожогами из школы в больницу, сообщил Минздрав Красноярского края.
Нападавшую задержали. Выясняются подробности происшествия.