В Краснодарском крае ФСБ предотвратила теракт в колонии
Отбывающий наказание уроженец Центральной Азии собирался убить сотрудников Федеральной службы исполнения наказания. Злоумышленник — 1980 года рождения. 


У него изъяли орудия нападения, в том числе самодельные ножи. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности. По данным ведомства, никто не пострадал, ущерба нет. 


Следственный отдел УФСБ по Краснодарскому краю в отношении задержанного возбудил уголовное дело по части статьи 30, пункт «б» части 3 статьи 205 «Приготовление к совершению террористического акта» Уголовного кодекса РФ. Ведется расследование.

