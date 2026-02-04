В Краснодарском крае ФСБ предотвратила теракт в колонии

Отбывающий наказание уроженец Центральной Азии собирался убить сотрудников Федеральной службы исполнения наказания. Злоумышленник — 1980 года рождения.





У него изъяли орудия нападения, в том числе самодельные ножи. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности. По данным ведомства, никто не пострадал, ущерба нет.





Следственный отдел УФСБ по Краснодарскому краю в отношении задержанного возбудил уголовное дело по части статьи 30, пункт «б» части 3 статьи 205 «Приготовление к совершению террористического акта» Уголовного кодекса РФ. Ведется расследование.