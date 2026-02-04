Новости
Бывшего мужа Джилл Байден задержали за убийство нынешней жены
77-летний Уильям Стивенсон не смог внести залог в размере 500 тысяч долларов undefined
Бывшего мужа супруги экс-президента США Джо Байдена Джилл Байден задержали за убийство его нынешней жены, сообщает NBC News. 


Полицейские в Уилмингтоне (штат Делавэр) выехали на место после обращения о бытовом конфликте. Тело 64-летней Линды Стивенсон нашли без сознания, попытки реанимации оказались безуспешны. 


Сейчас 77-летний Уильям Стивенсон находится под стражей по обвинению в предумышленном убийстве. Мужчина не смог внести залог в размере 500 тысяч долларов, говорится в сообщении телеканала. 


Джилл Джейкобс вышла замуж за Уильяма Стивенсона в феврале 1970 года, когда ей было 18 лет. Будущая первая леди США пробыла в браке с первым супругом пять лет. 


В 1977-м вышла замуж за Джо Байдена, на тот момент сенатора. Они в браке до сих пор. 

#сша #убийство #байден
