Бывшего мужа Джилл Байден задержали за убийство нынешней жены

Бывшего мужа супруги экс-президента США Джо Байдена Джилл Байден задержали за убийство его нынешней жены, сообщает NBC News.





Полицейские в Уилмингтоне (штат Делавэр) выехали на место после обращения о бытовом конфликте. Тело 64-летней Линды Стивенсон нашли без сознания, попытки реанимации оказались безуспешны.





Сейчас 77-летний Уильям Стивенсон находится под стражей по обвинению в предумышленном убийстве. Мужчина не смог внести залог в размере 500 тысяч долларов, говорится в сообщении телеканала.





Джилл Джейкобс вышла замуж за Уильяма Стивенсона в феврале 1970 года, когда ей было 18 лет. Будущая первая леди США пробыла в браке с первым супругом пять лет.





В 1977-м вышла замуж за Джо Байдена, на тот момент сенатора. Они в браке до сих пор.