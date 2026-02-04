Новости
Новости 18+
St
Трамп заявил, что Путин сдержал свое слово не наносить удары по инфраструктуре Украины
18+
Ранее просьбу американского президента подтвердили в Кремле undefined
Новости

Трамп заявил, что Путин сдержал свое слово не наносить удары по инфраструктуре Украины

Ранее просьбу американского президента подтвердили в Кремле

Президент России Владимир Путин выполнил обещание не наносить неделю удары по энергетическим объектам Украины, заявил американский лидер Дональд Трамп.


«Это было значительно, вы знаете, одна неделя, мы бы согласились на все, потому что там очень-очень холодно», — сказал президент США.


Трамп добавил, что разговаривал с российским коллегой, однако не раскрыл детали и время беседы.


Ранее Трамп лично обратился к Путину с просьбой не наносить удары по инфраструктуре Украины до 1 февраля. Это подтвердили в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что этот шаг направлен на создание благоприятного фона для переговоров.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#украина #владимир путин #дональд трамп
Загрузка...
Загрузка...