Трамп заявил, что Путин сдержал свое слово не наносить удары по инфраструктуре Украины

Президент России Владимир Путин выполнил обещание не наносить неделю удары по энергетическим объектам Украины, заявил американский лидер Дональд Трамп.





«Это было значительно, вы знаете, одна неделя, мы бы согласились на все, потому что там очень-очень холодно», — сказал президент США.





Трамп добавил, что разговаривал с российским коллегой, однако не раскрыл детали и время беседы.





Ранее Трамп лично обратился к Путину с просьбой не наносить удары по инфраструктуре Украины до 1 февраля. Это подтвердили в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что этот шаг направлен на создание благоприятного фона для переговоров.