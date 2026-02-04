Новости
Новости 18+
St
Захарова заявила, что войска стран НАТО на Украине будут рассматриваться Россией в качестве законной военной цели
18+
В МИД РФ считают категорически неприемлемым появление контингента «коалиции желающих» на этой территории undefined
Новости

Захарова заявила, что войска стран НАТО на Украине будут рассматриваться Россией в качестве законной военной цели

В МИД РФ считают категорически неприемлемым появление контингента «коалиции желающих» на этой территории

Появление войск «коалиции желающих» на территории Украины категорически неприемлемо, эти иностранные контингенты будут рассматриваться Москвой в качестве законной военной цели. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.


Она назвала действия Великобритании и Франции «неприкрытым планом осуществления иностранной военной интервенции». 


Захарова напомнила: «Россия неоднократно заявляла, что размещение войск западных стран на территории Украины под каким бы то ни было предлогом будет представлять угрозу нашей безопасности».


Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, британский премьер Кир Стармер и украинский президент Владимир Зеленский подписали декларацию, которая касается размещения на Украине многонациональных сил после остановки боевых действий.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#украина #европа #мид рф #мария захарова #коалиция желающих
Загрузка...
Загрузка...