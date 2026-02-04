Новости
Комика Останина приговорили к пяти годам и девяти месяцам колонии за шутки об инвалиде и Иисусе Христе
Также он обязан выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей undefined
Мещанский районный суд в Москве приговорил к пяти годам девяти месяцам колонии комика Артемия Останина по делу об оскорблении чувств верующих. Также ему назначен штраф в размере 300 тысяч рублей. 


По материалам суда и следствия, для «оскорбления религиозных чувств верующих» комик создал организованную преступную группу (ОПГ), в которую вошли «неустановленные лица». Они, как считают следователи, подготавливали монологи для выступлений Останина и занимались организацией стендапов. 


Потерпевшими признаны несколько человек. Они посмотрели выступление Останина в интернете, почувствовали себя «униженными и оскорбленными» и написали заявления в правоохранительные органы.


Останин не признал свою вину. Ранее он был внесен в перечень террористов и экстремистов. 


Комика задержали весной 2025 года. Член Совета по правам человека Ева Меркачева со ссылкой на адвоката сообщила, что в Белоруссии при задержании Останина избили. У него диагностировали перелом позвоночника и повреждение легких.

