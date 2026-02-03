«Молчаливый, делал ремонт сельчанам»: соседка рассказала о мужчине, признавшемся в убийстве мальчика под Петербургом

Соседка рассказала о мужчине, который признался в убийстве мальчика под Петербургом. По словам жительницы поселка Яльгелево, Петр Жилкин был ничем не примечательным, молчаливым соседом, которого все в округе знали как хорошего рабочего.





«Он нам прошлым летом пандус делал. С виду вполне адекватный нормальный человек. Малообщительный. Но плохого о нем никто подумать не мог из сельчан», — сообщила Daily Storm Юлия.





Она отметила, что никогда не видела мужчину подшофе или под воздействием запрещенных веществ. «Наши дома совсем рядом, и я бы заметила, если бы он неадекватно себя вел. Он приезжий, жил один. Дом построил года два-три назад. Не видела я ни жены, ни детей, как писали ранее СМИ. С собакой он гулял по поселку. Очень любил животных».





Собеседница призналась, что в Яльгелево все пребывают в шоке от новости про жестокую расправу над бедным ребенком. «Все только и гудят про это. Люди ведь с Жилкиным здоровались, парой слов перекидывались. Я лично видела Петра пару недель назад последний раз».





По словам Юлии, достаток у соседа был выше среднего. Помимо дома, у него был хороший автомобиль. Трудился Петр, по информации женщины, на стройке, командуя бригадой рабочих.





Петру Жилкину 38 лет. Он родился в городе Новодружеск Луганской области, позже переехал в Санкт-Петербург. Мужчина вел переписку в чатах «Русской общины», пытаясь найти единомышленников, сообщали Telegram-каналы. После задержания у Жилкина в ноутбуке силовики нашли детскую порнографию.





Мужчина ранее показал правоохранителям, где находится тело убитого им девятилетнего мальчика. Следственный комитет возбудил дело об убийстве малолетнего, сопряженном с похищением. Максимальное наказание по этой статье — пожизненное заключение.