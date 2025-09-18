После встречи президента США Дональда Трампа и короля Великобритании Карла III в Виндзоре вспыхнул протокольный скандал. Американский лидер похлопал несколько раз британского монарха по спине и опередил его при осмотре почетного караула. В Лондоне подобные жесты расцениваются как грубое нарушение этикета, однако мнения экспертов о том, случайно ли это произошло или было сделано намеренно, разделились.





«Это демонстрация силы»





В Доме Романовых уверены: поведение Трампа нельзя объяснить простым незнанием традиций. Директор канцелярии главы Российского императорского дома Александр Закатов говорит, что речь идет о символическом жесте, который подчеркивает отношение США к устоям Европы.





«Очевидно, это сделано не случайно. Вряд ли можно предположить, что президент США, отправляясь в Великобританию, не узнал об особенностях этикета. Скорее всего, это намеренный жест, который показывает, что Соединенные Штаты считают необязательным считаться с устоями Европы. Для Трампа это демонстрация силы, попытка выглядеть современным императором», — отметил Закатов.





По его словам, в личном общении подобные вольности могут пройти незамеченными, но на дипломатическом уровне каждая деталь имеет значение.





«Нарушения протокола было»





В Европе к протоколу относятся особенно щепетильно, поэтому нарушения воспринимаются болезненно, рассказала специалист по этикету и коммуникациям Надежда Коломацкая.





«Есть строгий перечень норм поведения на мероприятиях высокого уровня. В случае с Трампом нарушения были, и для Великобритании они достаточно серьезные», — объяснила она.





Вместе с тем эксперт подчеркнула, что реакция принимающей стороны играет не меньшую роль:





«Если дворец готов отнестись лояльно — он отнесется спокойно. Тут все зависит от того, как именно это воспримет тот, к кому допущено нарушение».





«На такие нюансы все меньше смотрят»





Однако не все эксперты видят в этом проблему. Современные протокольные нормы постепенно упрощаются, полагает директор Центра международного протокола и кросс-культурных коммуникаций РАНХиГС Гилана Михайлова.





«Некоторые протокольные детали меняются в сторону упрощения, и на такие нюансы обращают меньше внимания, даже среди специалистов по протоколу», — сказала она.





Что значит жест Трампа





Если для частного общения легкая фамильярность простительна, то между государствами каждый жест наполняется символикой. Подобные действия могут восприниматься как демонстрация силы или пренебрежение устоями другой страны. Формально Трамп действительно нарушил протокол, но восприятие подобных случаев зависит от принимающей стороны. Если дворец решает отнестись лояльно, нарушение считается «незамеченным».