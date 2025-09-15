Замгубернатора Хабаровского края Кузнецов назвал фейком врагов России новость, что он якобы угрожал победившему на выборах либертарианцу

По данным СМИ, он это сделал по требованию замгубернатора Хабаровского края по внутренней политике Сергея Кузнецова — якобы тот угрожал новоиспеченному депутату уголовным делом и потребовал ступить в «Справедливую Россию». Сам Кузнецов в беседе с Daily Storm опроверг все обвинения.





«Не верьте фейкам! Это враги России! Победа будет за нами! С чего вы взяли, что я кому-то должен угрожать? Я что, бандит? Не верьте никому. Дайте мне доказательства того, что я кому-то угрожал. Я самый добрый в жизни человек», — заявил замгубернатора.





В местном отделении «Справедливой России — За правду» (СРЗП) заверили Daily Storm, что хорошо знают Зырянова и поддерживали его на выборах.





«Михаила мы поддерживали с начала кампании, полностью занимались организацией процесса его выборов. Мы с этим парнем работаем очень давно, хорошо знаем как общественного деятеля и грамотного юриста. Вполне воспитанный, интеллигентный. Он секретарь УИК в районе имени Лазо, по-моему секретарь совета нашей краевой Думы. Какие там либертарианцы, я не понимаю. Что касается либертарианской партии, я только сейчас столкнулся с этим названием», — рассказал председатель совета реготделения Сергей Безденежных.





Политик подтвердил, что Зырянов захотел вступить в СРЗП и сделал это самостоятельно.





«Выборы были 14-го числа, а он пришел написал заявление еще 12-го числа. Мы скоро планируем проводить совет реготделения, на котором его с удовольствием примем в партию. Понятно, что он молодой человек, где-то, может, мысли разные. Но когда люди узнают государственную повестку, то многие ее принимают. Начинают понимать, почему государство так или иначе работает в том или ином направлении», — отметил Безденежных.





По его мнению, история с угрозами от замгубернатора звучит интересно, но, скорее всего, является выдуманной.





«Что вице-губернатор его принуждал — это наговаривают. Я бы с удовольствием, может, и поддержал эту историю, потому что немного недолюбливаю некоторых членов правительства. Но если по правде, я очень в этом сомневаюсь», — отметил эсер.





Сам Михаил Зырянов сначала отказался комментировать ситуацию. Однако после шумихи он записал видео, где подтвердил, что хочет вступить в СРЗП, «чтобы иметь больше возможностей отстаивать интересы жителей». Также он заявил журналистам, что ему не поступали угрозы, это «были, скорее, рекомендации» записать ролик с опровержением своей связи с ЛПР.