МВД разыскивает создателей чат-бота, призывающего голосовать за «Единую Россию» в Новосибирской области

Telegram-бот, призывающий голосовать за кандидатов «Единой России» в Новосибирской области, проверит МВД на незаконную агитацию. Об этом Daily Storm рассказали в региональной избирательной комиссии. Им самим не удалось установить заказчиков и разработчиков бота, поскольку это «не представляется возможным». Однако по словам пресс-службы ведомства, этот бот точно не имеет отношения к партии власти.
В избирательной комиссии Новосибирской области ответили на запрос издания о Telegram-боте для помощи избирателям, который недавно стал рекламироваться в регионе.
«В связи с наличием признаков предвыборной агитации, выявленных в ответах на запросы телеграм-бота @find_your_UIK_bot, в ГУ МВД России по Новосибирской области направлена информация для принятия мер в соответствии с законодательством РФ», — заявили в комиссии.
Ранее в соцсетях на страницах госучреждений и муниципалитетов области стала появляться реклама бота, помогающего найти свой избирательный участок. На аватарке бота изображен герб Новосибирска. Помимо номера участка бот также призывает проголосовать за конкретных кандидатов от «Единой России» на предстоящих выборах.
В местном избиркоме не нашли доказательств, что бот имеет отношение к единороссам.
«Сведения, подтверждающие, что избирательное объединение Новосибирское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» заказывало изготовление телеграм-бота @find_your_UIK_bot или имеет какое-либо отношение к данному цифровому ресурсу, в том числе члены указанной политической партии, в избирательной комиссии Новосибирской области отсутствуют», — сообщили в избиркоме.
В ведомстве дополнили, что к ним не поступало никаких жалоб и обращений, связанных с ботом. Сотрудники напомнили, что по закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» (пункт 7 ст. 48) агитация от органов власти и местного самоуправления запрещена. Однако найти подтверждения агитации в соцсетях госучреждений им не удалось, как и самой рекламы.
Daily Storm убедился, что реклама чат-бота пропала из постов организаций после нашего запроса. Например, на страничке госучреждения «Новосибирский областной инновационный фонд» из поста о наступающих выборах пропал абзац про бот, который «поможет определиться с выбором кандидата». Упоминание бота пропало со страницы кандидата в областное Заксобрание от правящей партии Олеси Вишленковой. В администрации Калининского района Новосибирска и государственном Новосибирском колледже парикмахерского искусства вовсе удалили посты со ссылкой на бот.
В Новосибирском реготделении «Единой России» отказались комментировать ситуацию. В пресс-службе губернатора Андрея Травникова, который является секретарем Новосибирского реготделения, также воздержались от ответа. В пресс-службе федерального Генсовета партии заверили Daily Storm, что организация никак не связана с этим агитационным ноу-хау.
«Единая Россия» не имеет отношения к созданию бота», — сообщили в пресс-службе.
Выборы в Новосибирской области в единый день голосования пройдут с 12 по 14 сентября. Местные жители будут выбирать депутатов в Законодательное собрание региона и в Совет депутатов города Новосибирска.