МВД разыскивает создателей чат-бота, призывающего голосовать за «Единую Россию» в Новосибирской области

Telegram-бот, призывающий голосовать за кандидатов «Единой России» в Новосибирской области, проверит МВД на незаконную агитацию. Об этом Daily Storm рассказали в региональной избирательной комиссии. Им самим не удалось установить заказчиков и разработчиков бота, поскольку это «не представляется возможным». Однако по словам пресс-службы ведомства, этот бот точно не имеет отношения к партии власти.





В избирательной комиссии Новосибирской области ответили на запрос издания о Telegram-боте для помощи избирателям, который недавно стал рекламироваться в регионе.





«В связи с наличием признаков предвыборной агитации, выявленных в ответах на запросы телеграм-бота @find_your_UIK_bot, в ГУ МВД России по Новосибирской области направлена информация для принятия мер в соответствии с законодательством РФ», — заявили в комиссии.





Ранее в соцсетях на страницах госучреждений и муниципалитетов области стала появляться реклама бота, помогающего найти свой избирательный участок. На аватарке бота изображен герб Новосибирска. Помимо номера участка бот также призывает проголосовать за конкретных кандидатов от «Единой России» на предстоящих выборах.





В местном избиркоме не нашли доказательств, что бот имеет отношение к единороссам.