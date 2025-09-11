Станет ли 11 сентября 2025 года началом эпохи новых потрясений для Соединенных Штатов?

Что роднит события 11 сентября 2001 года и череду недавних политических убийств в США? Вопрос безопасности. 24 года назад спецслужбы не успели предотвратить крушение башен-близнецов, а за последний год допустили покушение на будущего президента, убийство его сторонника Чарли Кирка и украинской беженки Ирины Заруцкой. Американисты в беседе с Daily Storm вспомнили, к каким последствиям привел теракт в начале века, похож ли уровень накала на нынешнюю ситуацию и стоит ли ждать скорой гражданской войны в США.





Изменился ли мир навсегда после 11 сентября?





Доктор исторических наук института Всеобщей истории РАН Александр Петров 11 сентября 2001 года был в Нью-Йорке и своими глазами видел последствия трагедии. В беседе с Daily Storm он вспоминал, что до этого события не было столь жестких мер безопасности в авиаотрасли.





«Тогда в самолет можно было зайти, чуть ли не приехав на машине к нему. Кабина пилотов была открыта, они махали рукой пассажирам. Была дружеская беспечная обстановка. Все изменилось. Установили металлодетекторы, особые зоны безопасности, правила провоза жидкостей и многое другое. Что мы сейчас наблюдаем, стало уже обыденностью для пассажиров», — констатировал Петров.





По его мнению, в руках президента США Джорджа Буша тогда была возможность кардинально изменить мир, но этого так и не случилось. Момент развития многостороннего сотрудничества со всеми странами, боровшимися с терроризмом, был упущен.





«Первый звонок с предложением о помощи был от российского президента. Воспользовались ли полностью этой возможностью Штаты? Лишь частично. Они не стали полностью координировать с Россией свои действия или по крайней мере входить в эти партнерские отношения, которые могли бы во многом изменить ситуацию в мире и сделать его более безопасным», — сказал историк.





По словам американиста Малека Дудакова, 11 сентября 2001 года западный либеральный порядок впервые со времен окончания холодной войны столкнулся с серьезной угрозой. Тогда стало ясно, что огромное количество людей не готово встраиваться в этот самый либеральный миропорядок.





Дудаков считает, что руководство Штатов недостаточно внимания уделило предотвращению угрозы, несмотря на наличие данных о готовящемся теракте.





«У спецслужб была информация о том, что он готовится. Многие полагают, что они, в общем-то, не пользовались этой информацией и могли в какой-то степени не мешать террористам», — допустил Дудаков.





Профессор МГИМО Алексей Подберезкин заявил, что несмотря на различные заявления о перемене мира, истеблишмент США не научился уделять должное внимание терроризму вне пределов интересов США.





«Где-то через год после этого печального события я встречался с несколькими американскими сенаторами. Спросил у них: «Вот у нас взорвали с десяток домов в Москве, Буйнакске и других городах. Это почему-то не вызвало у вас резко негативных эмоций. А почему взрывы в Нью-Йорке мы должны всем миром оплакивать? Как-то странно». На это мне ни один из сенаторов внятно ответить не мог. Потому что они считают, что взрывы в Москве это нормально, а взрывы в Нью-Йорке это трагедия. Наш «Норд-Ост» был гораздо более печальным событием. И здесь количество жертв ни при чем. У нас в сумме погибли десятки тысяч», — рассказал Подберезкин.





Башни-близнецы это «сакральная жертва» ради политических целей?





Алексей Подберезкин уверен, что Штаты умело воспользовались трагедией, чтобы начать вторжение в арабские страны. В качестве примера он привел начавшуюся незадолго после теракта кампанию ВС США в Афганистане, которую координировали ЦРУ. В итоге операция, по мнению эксперта, завершилась успешно для американцев.





Схожую точку зрения имеет и Малек Дудаков. По его мнению, в США воспользовались произошедшим, чтобы «закрутить гайки» внутри страны и ограничить права и свободы американцев. Повлияло это и на внешнюю политику.





«Очень резко усилились расходы на американскую оборонку и спецслужбы в контексте военных интервенций в самые разные страны — Афганистан, потом Ирак. Якобы там имелось оружие массового поражения и укрывались террористы из «Аль-Каиды»*, которые устраивали эти теракты. Хотя никаких фактов поддержки этой теории не было и она довольно быстро была опровергнута, она стала еще одним из поводов для американского вторжения в эту страну», — описал американист.





Александр Петров не согласен с тем, что США каким-либо образом воспользовались трагедией, чтобы найти повод для интервенции в любую мусульманскую страну. По его мнению, американские военные выполняли конкретную задачу по борьбе с реальными виновниками теракта.





«Враг находится во вполне конкретной стране, и все пути шли туда. Вот и произошли активные действия США в Афганистане и прилегающих регионах, потому что появилась идея, что именно оттуда исходит угроза. Не от всех стран мусульманского мира, а от вполне конкретной страны и местности», — озвучил точку зрения Петров.





Вступают ли США в новую эру террора?





В последние дни американское общество всколыхнули два резонансных убийства. 22 августа ранее судимый афроамериканец зарезал в автобусе украинскую беженку Ирину Заруцкую. На инцидент обратил внимание лично Трамп и обвинил во всем политику демократов. 10 сентября был убит его сторонник Чарли Кирк — активиста застрелили во время публичного мероприятия.





Американист Дудаков отметил, что сейчас ситуация в стране постепенно накаляется. «Я не думаю, что стоит ожидать в ближайшей перспективе какого-то сценария реальной гражданской войны в Соединенных Штатах, как это было в XIX веке. Но то, что у них уровень преступности продолжает расти, и Трамп никак не способен с этим справиться, это факт. Кризис преступности будет продолжать проявляться. И конечно, этих политических убийств, покушений и всего остального тоже будет происходить очень-очень много», — предрек Дудаков.





Он дополнил, что преступность и политическое беззаконие — это следствие раскола и поляризации Америки. В дальнейшем этот процесс будет только усиливаться.





Доктор исторических наук Петров сравнил убийство Кирка с покушением на Трампа в 2024 году, когда президент чудом остался жив. Он считает, что смерть республиканского активиста повлечет в первую очередь усиление мер безопасности на всех общественных мероприятиях.





«Политики начнут выступать на публичных мероприятиях только после серьезной проверки служб безопасности. Мишенью стрелков может стать любая публичная фигура, которая в той или иной степени выражает другую точку зрения. Оба события — и 11 сентября, и убийство Кирка, а до этого и убийство Кеннеди — заявляют о себе как требующие принятия очень жестких мер безопасности по охране людей из сферы политики», — высказался Петров.





Он заверил, что не следует ждать никакой гражданской войны в США. Америку не раз сотрясали громкие события, однако она устояла.





«Достаточно прочитать Декларацию независимости и Конституцию США и понять, что отцы-основатели создали тип государства, который действует несмотря на все противоречия. Не будет и отделения штатов никаких, это уже пережили во времена Гражданской войны. Будут определенные волнения на уровне истеблишмента и простых граждан. Но если будут приняты определенные меры безопасности, то эти волнения не перерастут во что-либо более серьезное», — убежден политолог.





В стабильности американской системы уверен и профессор МГИМО Подберезкин. Даже череда убийств не сможет глобально повлиять на американцев.





«В американском обществе к этому привыкли. Я могу десятки таких примеров привести. Причем даже таких громких, как убийство Мартина Лютера Кинга. И ни к чему это не привело. Там привыкли к таким вещам», — сообщил Подберезкин.





*Движение признано террористическим и запрещено в России