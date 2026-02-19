Принца Британии Эндрю в день его рождения задержали по делу Эпштейна

Новости
По делу американского финансиста Джеффри Эпштейна британская полиция задержала брата короля Карла III, экс-принца Эндрю. Об этом сообщают The Telegraph и Daily Mail. 


Несколько машин без опознавательных знаков подъехало к поместью Сандрингем, где живет лишенный титула принца член королевской семьи.


По данным СМИ, Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был задержан в свой 66-й день рождения. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями на фоне расследования его связей с Эпштейном. 


Ранее Маунтбеттен-Виндзор отвергал любые обвинения, связанные с Джеффри Эпштейном. 

С 2020 года принц Эндрю прекратил исполнять церемониальные обязанности члена королевской семьи. В октябре 2025-го после беседы с королем Карлом III он заявил, что больше не будет использовать титулы, дарованные ему матерью. Через несколько дней монарх лишил Эндрю титула принца.

