Принца Британии Эндрю в день его рождения задержали по делу Эпштейна

По делу американского финансиста Джеффри Эпштейна британская полиция задержала брата короля Карла III, экс-принца Эндрю. Об этом сообщают The Telegraph и Daily Mail.





Несколько машин без опознавательных знаков подъехало к поместью Сандрингем, где живет лишенный титула принца член королевской семьи.





По данным СМИ, Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был задержан в свой 66-й день рождения. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями на фоне расследования его связей с Эпштейном.





Ранее Маунтбеттен-Виндзор отвергал любые обвинения, связанные с Джеффри Эпштейном.