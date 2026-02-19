Новости
Telegram заявил, что иностранные спецслужбы не взламывали переписки в мессенджере
Ранее глава Минцифры РФ Шадаев указал на то, что полученные зарубежными хакерами данные используются против ВС РФ undefined
В компании Telegram не нашли взлома шифрования переписок иностранными спецслужбами. Об этом сообщила пресс-служба мессенджера. 


Утверждение о взломе «является преднамеренной фабрикацией, направленной на оправдание запрета Telegram», говорится в сообщении, которое цитирует Reuters. Также в компании написали о «принуждении граждан к использованию контролируемой государством платформы». 


18 февраля глава Минцифры Максут Шадаев, комментируя ограничение работы сервиса, заявил: у силовиков есть сведения о том, что зарубежные спецслужбы имеют доступ к перепискам в Telegram, а полученные данные используются в рамках ведения боевых действий против Вооруженных сил РФ. Чиновник назвал это одной из причин замедления платформы властями.  


Министр также говорил накануне, 18 февраля, что решено не ограничивать работу Telegram в зоне СВО. Daily Storm разговаривал с военными о том, как замедление мессенджера влияет на их работу. 

