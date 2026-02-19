Таиланд депортировал в Россию подозреваемого в похищении 3,2 миллиарда рублей из бюджета

Силовики Таиланда помогли задержать гражданина РФ, который на родине обвиняется в хищении более 3,2 миллиарда рублей из бюджета. Связь между спецслужбами двух стран налажена по каналам Интерпола.





По данным следствия, задержанный проводил махинации при выполнении госконтрактов по целевой программе развития оборонно-промышленного комплекса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.





Тайские коллеги передали мошенника российским полицейским в аэропорту Бангкока. По данным МВД, с 2021-го по 2024 год подозреваемый предоставлял фиктивные данные при выполнении госконтрактов. Следствие считает, что он похищал деньги с помощью подставных фирм.





Возбуждено уголовное дело о мошенничестве было еще весной 2025 года. Так как подозреваемый уехал из РФ, его объявили в международный розыск.