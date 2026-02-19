Глава МВД Колокольцев: С начала года в России предотвратили 21 попытку нападения на школы

Полицейские с начала 2026 года предотвратили 21 попытку нападений на учеников и педагогов в образовательных организациях в 15 регионах России, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.





По его словам, продолжаются превентивные мероприятия в отношении тех, кто проявляет интерес «к идеологии массовых убийств в образовательных организациях».





Колокольцев рассказал об одной из попыток совершения теракта. По его данным, в Алтайском крае 15-летний юноша «размещал информацию о способах совершения подобных деяний в социальных сетях».





Утром в городе Александровске Пермского края 13-летний подросток напал с ножом на своего одноклассника. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.