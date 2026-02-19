Новости
Экс-президент Южной Кореи Юн Сок Ель получил пожизненный срок за организацию мятежа
Бывший министр обороны Ким Ен Хен приговорен к 30 годам тюрьмы
Суд в Южной Корее признал бывшего президента Юн Сук Еля виновным в организации мятежа в связи с введением военного положения. Его приговорили к пожизненному заключению, пишет Yonhap. 


Экс-министру обороны Ким Ен Хену также вынесен приговор — 30 лет колонии. 


По версии суда и следствия, глава государства вступил в сговор с министром с целью организации беспорядков. Кроме того, он незаконно объявил военное положение «при отсутствии войны или сопоставимой чрезвычайной ситуации национального масштаба».


На скамье подсудимых также находятся экс-глава Национального агентства полиции Чо Чжи Хо, экс-начальник полицейского управления Сеула Ким Бон Сик и еще четверо граждан. Им вынесут приговоры позже.


16 января Юн Сок Ель получил первый судебный приговор в рамках серии уголовных процессов против него. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы по обвинению в препятствовании аресту. 

