В школе Александровска, где семиклассник напал с ножом на сверстника, нет металлических рамок на входе

В школе города Александровска (Пермский край), где семиклассник напал с ножом на сверстника, никогда не было металлических рамок на входе. Об этом сообщили родители учеников. По словам одной из мам, охрана в школе организована откровенно плохо.





«Охраннику лет 55-58. Высокий, крупный дядя, сидит за тумбой и даже к детям не выходит. Бывает, что только голову задерет — и все. Рамок металлических тоже нет, поэтому пронести нож или оружие — не проблема», — рассказала Daily Storm жительница Александровска, ее дети посещают эту школу.





Подростки, предварительно, поругались из-за компьютерной игры, утверждает мама еще одного ребенка: «Могли подраться, но зачем же за нож браться?! Все дети напуганы, а мы, родители, шокированы».





Школьников уже отпустили домой, занятия после ЧП отменены. «Дети все дома. Но мы, как мамочки, ждем сейчас какой-то информации от руководства школы [из-за нападения] и насчет охраны детей», — добавила женщина.





По информации СК, нападение произошло утром 19 февраля в школе на лестнице на третьем этаже, а пострадавший получил удары ножом в шею и туловище. Причина нападения — конфликт с одноклассником, заявили в ведомстве.





Подростка смогли обезвредить работники школы. Они отобрали у него оружие и вызвали полицию.





Состояние раненого мальчика медики оценивают как тяжелое. Специалисты оказывают психологическую помощь его одноклассникам, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.





Возбуждены три уголовных дела по статьям «Покушение на убийство несовершеннолетнего», «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».





Местная прокуратура организовала проверку. Ведомство оценит условия обучения детей, а также исполнение законов о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.